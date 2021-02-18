مزرعة الدواجن في جنوب سعد العبدالله تخلي موقعها في يونيو

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أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية محمد اليوسف، أن نسبة إخلاء موقع مزرعة الدواجن في جنوب سعد العبدالله ستبلغ 80 % بحلول شهر مارس، مبيناً ان الشركة ستلتزم بتسليم الموقع في يونيو المقبل. وأوضح خلال جولة قام بها الى المنطقة برفقة اعضاء المجلس البلدي انه سبق ان تم تخصيص موقع لشركة الدواجن في منطقة الشقايا، لكن لم تكتمل فيها الخدمات الا قبل فترة قصيرة، والان لا يوجد اي عائق امام الشركة لتنفيذ تعهدها بتسليم الموقع. بدوره قال نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة الزراعة مشعل القريفة ان نسبة الازالة بلغت في شهر فبراير 40%، موضحاً ان الشركة تسلمت التعويض بالاضافة الى جميع التراخيص لنقل موقعها الى الشقايا. بدوره دعا نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الى تسريع عجلة تسلم الأرض المخصصة للمشروع الاسكاني، مثنياً على تعاون الزراعة وأصحاب الشركة لايضاح الخطوات الجدية على ارض الواقع.