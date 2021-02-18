حمادة: هيئة وطنية لأراضي الدولة

الأولى

قال وزير المالية خليفة حمادة: إن البنك الدولي أوصى في دراسة متخصصة، بأهمية إنشاء هيئة وطنية للأراضي في الكويت، مع ضرورة تحسين المخطط الهيكلي وإجراءات رخص البناء وتطوير قطاع شؤون أملاك الدولة العقارية. (طالع ص 09)

وأشار حمادة في رده على سؤال برلماني، الى أن مقترح برنامج الدراسة الذي أعده البنك الدولي، خلص إلى أن 90% من أراضي البلاد مملوكة للحكومة، وانه لا يوجد جرد كامل للأصول العقارية، بالإضافة إلى تحديات كبيرة تواجهها الجهات المسؤولة عن تطوير الأراضي، والتي يصل عددها إلى 13 وصياً رئيساً.

وقال إن من بين التحديات التي تقف أمام تطوير الاستفادة من أراضي الدولة غياب جهاز إشرافي، والافتقار إلى سياسة وطنية للأراضي، أو أي سياسة محددة يمكن أن تعمل على تحسين إدارة الأراضي وشؤونها.

وتابع قائلاً إن من بين التحديات، الإجراءات بالغة التعقيد التي تستغرق وقتاً طويلاً لامتلاك أو تطوير الأراضي، والشروط غير الجاذبة نسبياً والتي يتم بموجبها نقل الممتلكات العقارية للمستثمرين، وغياب التقييم المدني لممتلكات الدولة المؤجرة حالياً.

وركزت الدراسة على أهمية العمل على تحديث البيانات الخاصة بالممتلكات، حيث ان البيانات المتاحة في الوقت الحالي، تملأ عشرات الاَلاف من الملفات الورقية ما يجعل حصر الممتلكات أمرا صعبا ومهدرا للوقت.