معرفي: لا نية لإعادة النظر برسوم خدمات المطار

الأولى

أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون الإسكان د. عبدالله معرفي انه لا نية لإعادة النظر في رسوم خدمات المطار في الوقت الراهن وقال خلال افتتاحه أمس المبنى الرئيس الإداري للإدارة العامة للطيران المدني إن المبنى يتألف من 9 طوابق إضافة إلى السطح والسردابين الأول والثاني، ويتسع لـ 1570 موظفا ويضم مركزي إطفاء وبلغت كلفته 50 مليون دينار وقال إنه سيكون بيئة جاذبة ومناسبة ومتطورة للعاملين في الطيران المدني.

من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع أحمد حسين إن آلية الانتقال الى المبنى الجديد ستنطلق من الاسبوع القادم حيث ستتم عبر انتقال 9 إدارات، مشيرا الى أن بعض الإدارات ستبقى في المبنى الحالي في المطار لمتابعة وخدمة مبنى الركاب رقم «1».