رسالة من سمو الأمير إلى خادم الحرمين الشريفين

وطن النهار

سلَّم وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود رسالة خطية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ الدكتور أحمد الناصر الى العاصمة الرياض. وبحث الوزير الناصر ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان العلاقات الأخوية المتينة والمتجذرة التي تربط الكويت في المملكة العربية السعودية.

وتم بحث جميع أوجه التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات وتناول اللقاء مجمل التطورات التي تشهدها المنطقة وجميع المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ الدكتور أحمد الناصر والوفد المرافق له الى المملكة العربية السعودية. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربي السفير ناصر المزين وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الجابر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

والتقى الناصر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف فلاح الحجرف وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض.

تم خلال اللقاء بحث نتائج ومخرجات قمة العلا الـ41 لقادة دول مجلس التعاون والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

