وزير الدفاع استقبل عزام الصباح وسفير كازاخستان

وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بمكتبه صباح أمس سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ عزام مبارك الصباح.

? تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وأهم الأمور والمواضيع ضمن محور الزيارة، وأشاد الجابر بالدور الذي تقوم به سفارة الكويت في ايطاليا، من العمل على تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في وقت لاحق أمس سفير جمهورية كازاخستان لدى البلاد عظمت بي ديباي.?

? تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك واشاد بعمق علاقات التعاون بين البلدين.

