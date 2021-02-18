المالكي: تربطنا والكويت وشائج أخوة وقربى

وطن النهار

نظمت سفارة البحرين لدى البلاد حملة تبرع بالدم لأعضائها يتقدمهم السفير صلاح المالكي الذي أعرب عن بالغ سعادته باحتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، داعيا الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم شاكرا كل التعاون الذي لقيه من العاملين في بنك الدم من أطباء وممرضين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح مبتهلا الى الله أن يحفظ الكويت من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وأن يرحم الله شهداءها الأبرار الذين ضحوا من أجل الدفاع عن أرضهم وتحرير الكويت من براثن الغزو الغاشم.

وأضاف في تصريح صحافي أن هذه الحملة تأتي في اطار التعبير عن وشائج الأخوة وروابط الدم والقربى والتلاحم التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها الكويت واستذكارا برابطة الدم والمصير الواحد المشترك خلال عملية تحرير الكويت من الغزو الغاشم والذي يصادف عامه الثلاثين والملاحم التي سطرتها المواقف الشجاعة ودم الشهداء الأطهار الذي سال على أرض الكويت الأبية.

ورفع المالكي أسمى آيات التهاني والتبريكات الى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والى جميع أفراد الشعب الكويتي بمناسبة مرور 60 عاماً على استقلال الكويت.

