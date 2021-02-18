زهرة الموسوي: الأطباء درع وحماة الصحة والسلامة

وطن النهار

استنكرت الناشطة زهرة الموسوي صاحبة فكرة الاحتفال بيوم الطبيب الوطني في الكويت والذي يصادف 3 مارس من كل عام ما حصل في جلسة تداعيات «كورونا» الثلاثاء الماضي في مجلس الأمة ومن اساءة احد اعضاء مجلس الامة للاطباء والكادر الطبي. وقالت: ولا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الى جميع الكوادر الطبية والاطباء على مجهوداتهم وما قاموا به من وقفة جادة ليلا ونهارا في اسعاف وخدمة المواطنين والوافدين على هذه الارض الطيبة دون ملل او كلل وخاصة خلال فترة جائحة وباء «كورونا». وزادت والكل يشهد لهم بالعمل الدؤوب والاجتهاد وتفانيهم وحبهم للعمل الانساني فالطب مهنه انسانية بالدرجة الاولى وهي من انبل المهن في العالم، وقد رأينا حرص سمو امير البلاد المغفور له الشيخ صباح الاحمد مدى حبه ورعايته لهذه الفئة باحتوائه لهم ورعايته الكريمة للاحتفال بيوم الطبيب الوطني في العام 2019 وكذلك حرص سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد حبه لابنائه واشادته بجهود كوادر وزارة الصحة وطواقمها الطبية في التصدي لوباء «كورونا». وأكدت ان ذلك وسام على صدر الاطباء ومحل تقديرهم وعرفانهم.

وختمت بقولها: بارك الله في جهود جميع الاطباء فهم الدرع والسور الذي يحمي صحتنا وسلامتنا.

