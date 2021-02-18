رومانوسكي غرست شجرة في محمية الجهراء

وطن النهار

غرست السفيرة الأميركية لدى الكويت الينا رومانوسكي عددا من أشجار المانغروف في محمية الجهراء، وذلك ضمن جهود التعاون بين الهيئة العامة للبيئة وسفارة الولايات المتحدة الأميركية. واستقبل مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح ونائب المدير العام للشؤون الفنية فيها د عبدالله الزيدان رومانوسكي في محمية الجهراء الطبيعية حيث اطلعت على البيئات المختلفة والتنوع الأحيائي في المحمية وجهود الهيئة العامة للبيئة في تأهيل البيئات الطبيعية فيها. وخلال الزيارة، شاركت رومانسكي في زراعة نباتات المانغروف على ساحل محمية الجهراء ضمن مشروع اعادة تأهيل البيئة الساحلية في الكويت والذي تقوم بتنفيذه الهيئة العامة للبيئة منذ العام 2018 وتم من خلاله استزراع شتلات نبات المانغروف على ساحل محمية الجهراء وساحل الصبية وعلى جزيرة بوبيان.

وقالت رومانوسكي: «لقد كانت الزيارة ملهمة بالنسبة لي، فقد رأيت طرق محافظة الهيئة العامة للبيئة في الكويت على بيئة طبيعية جميلة مثل محمية الجهراء الطبيعية. المحمية هي موطن لبعض النباتات والحيوانات الفريدة حقا، وآمل أن يحظى جميع الكويتيين بزيارة المحمية في المستقبل». وأضافت «نحن في سفارة الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع الهيئة والمؤسسات الكويتية الأخرى لتبادل المعرفة من الولايات المتحدة حول الحفاظ على البيئة وتشغيل المحميات الطبيعية العامة».

