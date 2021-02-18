السفيرة الأميركية: تحرير الكويت جزء من تاريخ بلدينا

وطن النهار

زارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت الينا رومانوسكي مكتب تكريم الشهداء وأسرهم، واستقبل المدير العام لمكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح حمد العوفان بالتكليف السفيرة الينا رومانوسكي بالترحاب والتقدير لهذه البادرة الانسانية، بحضور أعضاء مجلس الأمناء من ابناء الشهداء ومديري وأسر الشهداء وتجولا في ارجاء المتحف، وقدم العوفان، شرحا لمحتويات المتحف وماتضمنه من صور للأمير الراحل سمو الشيخ جابر الاحمد وبوش الأب اثناء زيارتة للكويت بعد التحرير وبعض الصور للمقاومة الكويتية ابان الغزو العراقي للكويت وكذلك الانشطة المشتركة بين المكتب والسفارة الاميركية.

وتأتي الجولة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها السفارة الأميركية بمناسبة احياء ذكرى الثلاثين لتحرير الكويت.

وقال المدير العام لمكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح حمد العوفان «ان الكويت لاتنسى الدول التي وقفت معها اثناء انطلاق عاصفة الصحراء لتحرير بلدنا الكويت وان الولايات المتحدة البلد الصديق كانت لها مواقف مشرفة تجاه الكويت والتي قادت جهود التحرير مع دول التحالف آنذاك والشعب الكويتي الذي قبل التحدي وقاوم الظلم في سبيل تحرير الوطن من الغزو العراقي الغاشم فكانت الحصيلة قافلة من الشهداء سطرت بدمائها ملحمة خالدة ليحيا الوطن بعون دولي شجاع وغير مسبوق بقيادة الولايات المتحدة الأميركية الدولة الصديقة التي قادت جهود التحرير مع حكومة الكويت ودول التحالف آنذاك».

وأضاف العوفان لاشك ان مكتب الشهيد لا ينسى البطولات التي قام بها شهداء الكويت ومن واجبنا ان نحيي تلك المواقف المشرفة وذلك تكريما لتضحيات الشهداء.

من جانبها قالت السفيرة الأميركية: «الينا رومانوسكي» اليوم سمعت قصصا مؤثرة من أسر شهداء استشهدوا خلال الغزو عام 1990، وقالت شكرا لمكتب الشهيد على هذه الزيارة التى نكرم بها تضحيات الشهداء حيث تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى الثلاثين للتحرير وشراكتنا الطويلة مع الكويت»، لافتة الى أنه في يناير 1991، أعلن الرئيس الراحل جورج بوش بدء عملية عاصفة الصحراء وقاد تحالف تقوده الولايات المتحدة الى جانب الكويت لطرد القوات العراقية، وتم تحرير الكويت في نهاية فبراير 1991. وأضافت رومانوسكي: «ان التحرير جزء مهم من تاريخ بلدينا المشترك وسند لشراكتنا القوية للغاية التي نتمتع بها اليوم. مؤكدة أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكويت اليوم تماما كما كانت قبل 30 عاما».

وفي نهاية الزيارة التقطت الصور الجماعية مع السفيرة الاميركية.

