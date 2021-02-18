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وطن النهار

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تفقد «شؤون الإقامة» واستمع إلى مواطنين وأبناء شهداء ومقيمين

العلي: تذليل عقبات إنجاز المعاملات وفق القانون


قام وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بزيارة تفقدية إلى قطاع شؤون الإقامة للوقوف على آلية سير العمل وإنجاز المعاملات.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي إن الزيارة جاءت ضمن متابعة تواجد وكلاء الوزارة المساعدين في صالات المراجعين للإشراف على تقديم الخدمات والاستماع إلى احتياجات ومطالب الجمهور وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.
وأوضحت أنه كان في استقبال وزير الداخلية الوكيل المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس حيث قدم شرحا حول آلية تلقي طلبات الجمهور وسبل إنجازها.
وأضافت أن الوزير استمع خلال الزيارة إلى بعض المواطنين وأبناء الشهداء والمقيمين داعيا إلى «العمل على تذليل العقبات التي تعترض إنجاز معاملات (وفقا للقانون)».
وأفادت بأن الشيخ ثامر الصباح وجه بـ «ضرورة التزام الجميع وتقيدهم بالاشتراطات الصحية حفاظا على الصحة العامة». جدير بالذكر أن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام أصدر في 30 يناير الماضي تعميما لقطاعات الوزارة التي تتعامل مباشرة مع الجمهور يقضي بتواجد وكلائها المساعدين يوميا في صالات المراجعين للإشراف على تقديم الخدمات وتخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمقابلة الجمهور الذين لديهم شكاوى متعلقة بالخدمات المقدمة.


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