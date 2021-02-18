توجه للاستغناء عن حاملي «الدبلوم والجامعية» في بعض المهن

وطن النهار

بينما نفذت الهيئة العامة للقوى العاملة، في مطلع يناير الماضي قرار الـ «60» لمن تجاوزت أعمارهم سن الستين عاما أصحاب شهادات الثانوية العامة وما دون في مختلف المهن العاملين فيها دون استثناء بما يشمل الشركاء الذين يقل رأس مالهم عن 100 ألف دينار، علمت «النهار»، أن الهيئة، تدرس الاستغناء عن الوافدين حاملي الدبلوم والشهادات الجامعية في بعض المهن، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على مراجعة الاحصاءات الخاصة بالمهن وأعدادها مقرونة بحاجة سوق العمل فيها، مستدركة أنه لم يقر اي شيء في هذا الشأن ومازال الأمر قيد الدراسة.

وأضافت: أن جميع الدراسات التي تجريها هيئة القوى العاملة تقر من قبل المختصين بالتالي ترفع لمجلس ادارة الهيئة لاعتمادها بشكل نهائي ثم ترجع في صيغة قرار يتم تنفيذه على أرض الواقع، لافتة إلى أن القرار الخاص بالعمالة التي تجاوزت سن الستين عاما نافذ لا رجعة فيه، ولا يوجد استثناءات بالتجديد لاي منها، بينما بإمكان البعض التحويل على الالتحاق بعائل في حال تواجد من يعينه. وأوضحت أنه عند تحويل أحد الاشخاص إقامته من المادة 19 إلى التحاق بعائل ولديه أموال تقل عن الـ 100 ألف دينار، يستطيع إدارة أمواله خارج المنشأة حيث لا يوجد هناك ضرر قانوني، في حين أن تواجده على رأس العمل في المنشأة وسمة الاقامة لديه التحاق بعائل، فهذا سيكون مخالفا للمادة 10 من قانون العمل ولاسيما انه يعمل بغير مركز العمل. وبينت أن يستوجب على الالتحاق بعائل استصدار إذن عمل خارج دائرة الاقامات من وزارة الداخلية حتى لا يقع عليه ضرر قانوني حال العمل في الانشطة التجارية والمنشآت التجارية.

