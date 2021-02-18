محافظ العاصمة: قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف في «بنيد القار»

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، أن «الجهات المعنية ممثلة في وزارتي الكهرباء والماء، والدولة لشؤون البلدية، وقوة الإطفاء العام اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد العقارات المخالفة في منطقة بنيد القار ومن بينها قطع التيار الكهربائي عنه وتوجيه الإنذارات والمحاضر ذات الصلة، بالإضافة إلى استدعاء قوة الإطفاء العام لاستكمال اشتراطات الأمن والسلامة فيه»، لافتاً إلى أنه «تم البدء في إزالة مخالفات البناء في هذا العقار تحت إشراف ومتابعة فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة».

وأوضح المحافظ الخالد، في تصريح صحافي أن «هذا العقار تضمن مخالفات جسيمة منها إغلاق مخارج الطوارئ، إلى جانب وجود تمديدات عشوائية للصرف الصحي، بالإضافة إلى استغلاله بالمخالفة للقانون في تخزين المواد الغذائية، إلى جانب ضبط حالات لسرقة التيار الكهربائي وعمل تمديدات كهربائية عشوائية مكشوفة وخطيرة، بالإضافة إلى تراكم القمامة فيه بما يضر بالبيئة المحيطة».

ولفت إلى «وجود مخالفات لغرف كيربي وتكدس للعمالة بما لا يتناسب مع مساحة السكن وبما يخالف الاشتراطات الصحية»، مؤكدا «متابعته لمخالفات هذا العقار حتى القضاء عليها على أرض الواقع».

وطالب الخالد «أصحاب العقارات المتهالكة بالمبادرة بهدمها أو إعادة ترميمها إعلاء للمصلحة العامة»، مشددا على «ضرورة عدم استغلال هذه العقارات في السكن العشوائي».

وقال «توجد عقارات تحتاج إلى هدم وإعادة ترميم وتتضمن الكثير من المخالفات»، منوها بأن «المحافظة مستمرة في مواجهة هذه العقارات».

من جانب آخر، قاد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد مساء أول من امس الثلاثاء حملة لرفع المركبات المهملة في منطقة شرق حتى الانتهاء من المشكلة.

