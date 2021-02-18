بوخمسين: الكويت حريصة على أرواح البشر

وطن النهار

استقبل رئيس تحرير «النهار» عماد بوخمسين السفير الأسترالي لدى البلاد جوناثان غيلبرت، صباح أمس بحضور نائب رئيس التحرير سامي النصف.

وبهذه المناسبة أشاد غيلبرت بالنظام المالي للكويت، مؤكداً أنَّه قوي وقد ظهر ذلك في مواجهة الحكومة الكويتية لجائحة «كورونا».

كما أشاد بالعلاقات بين بلاده والكويت والجهود المبذولة لتطوير هذه العلاقات على جميع المستويات، وتطرق غيلبرت إلى الأوضاع الصحية في الكويت والعالم ومواجهة «كوفيد - 19» من قبل الحكومات.

ومن جانبه رحب رئيس تحرير «النهار» عماد بوخمسين بالسفير الأسترالي، مؤكداً أنَّ الكويت كبقية الدول حريصة على تقليل عدد المصابين وتلقيح عدد كبير من السكان.

وأشار إلى أنه رغم الخسائر التي لحقت بالعديد من القطاعات نتيجة «كورونا» إلا أنَّ هناك حرصاً من الجميع بالحفاظ على أرواح البشر.

