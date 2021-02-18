السند: الوقاية والتطعيم الطريقان المثاليان للتحصين

وطن النهار

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند إن جائحة فيروس كورونا خلفت خسائر عالمية فادحة شملت جوانب صحية واقتصادية وتعليمية واجتماعية و«أثمنها الخسائر البشرية التي لا تعوض».

وأضاف السند خلال مؤتمر وزارة الصحة الدوري الـ (106) بشأن مستجدات الوضع الصحي في البلاد أنه «بعد مرور عام كامل من الجائحة نستذكر بعض الإجراءات الوقائية التي كنا نحرص عليها والبعض منها استمر معنا إلى اليوم» مستدركا »منذ البداية كنا ننتظر جميعا كما ينتظر العالم الوصول إلى الوقاية لتحصين الشعوب والتطعيم هو الطريقة المثلى لهذه الوقاية». وأوضح أنه «بعد أشهر طويلة من العلم والبحث والدراسة أسفرت جهود العلماء عن اعتماد العديد من التطعيمات الوقائية والتي من شأنها تقلل نسب احتمالية الإصابة بشكل كبير» مؤكدا أنه «لا خلاف على أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الجائحة هو عبر التمنيع».

وأشار إلى أن «الخطين المتوازيين للوقاية راهنا هما تطبيق جميع الاحتياطات الوقائية والمداومة عليها والمسارعة إلى التطعيم (التمنيع والتحصين)» مضيفا أن «الوقاية التي ننشدها حاليا يمكن تلخيصها في أمرين هما مداومة العمل بالإجراءات الوقائية الاحتياطية والمبادرة إلى التحصين والتمنيع». وشدد على أهمية «توفير الحماية للفرد في المجتمع عبر الخط الثاني (التمنيع) للحماية من (الإصابة) و(المضاعفات)» مبينا أنه «إذا كنا في السابق نتحدث عن الحد من انتشار الوباء عبر طرق وقائية كثيرة فإننا اليوم نسعى لحماية الفرد عبر المناعة المجتمعية وتوفير المناعة اللازمة له عبر التطعيم المخصص لذلك».

واستطرد السند قائلا: إنه «رغم تزايد أعداد حالات التعافي إلا أن نسبة حالات الشفاء ثابتة (93?4 في المئة) وعدم وجود تغيير في هذه النسبة رغم تزايد أعداد حالات الشفاء مرده إلى تزايد حالات الإصابة أيضا».

