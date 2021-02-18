المجددي: دعم تربية النحل لتحقيق الأمن الغذائي

وطن النهار

أكد خبير انتاج العسل وتربية النحل ومدير شركة معجزة الشفاء محمد قاسم المجددي ان النحل له دور كبير في زيادة المحصولات وتنمية الاقتصاد، مشيرا الى دوره الكبير في عملية التلقيح الخاصة بالنباتات ما يسهم في رفع المستويات الخاصة بالانتاج، كماً، ونوعاً، علاوة على دوره في تحقيق عنصر التنوع الزراعي واستمراره، حيث قد اشارت النتائج الخاصة بهذا الشأن الى ان الفلاحين او المزارعين يجنون فائدة من النحل تفوق 8 اضعاف نسبة الفائدة التي يحصل عليها من مربي النحل من العسل. وقال المجددي خلال تصريح صحافي له حول دور النحل في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الانتاج الزراعي: ان هناك دولا كثيرة مثل اميركا والصين وروسيا تهتم بتربية النحل وتدعم المزارعين بالنحل فضلاً عن قيام بعض تلك الدول بشراء العسل واتلافه للحفاظ على سعره، لكون النحل من اهم المشروعات الزراعية الاقتصادية ذات العائد الاقتصاد والمالي والبيئي وهو الحل الاسرع لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، لما يقوم به النحل فى تحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الحقلية والبستانية كما ونوعا لذلك تضع تلك الدول استراتيجية للنهوض بتربية النحل.

وأفاد بأن تلقيح النحل يسهم في تحسين الانتاج، ورفع جودة الثمار، وذلك من حيث الشكل والطعم، ما يسهم، وبوتيرة عالية في رفع عائدات المزارعين المالية حيث تقدر العائدات المالية الخاصة بالمزروعات بفضل تلقيح النحل في دولة مثل اميركا كمثال بنحو (18) بليون دولار، وذلك بشكل سنوي، كما تقدر تلك العائدات الخاصة بتلقيح النحل للمزروعات بنحو اضعاف عائدات انتاج النحل في عدد من ولايات اميركا.

