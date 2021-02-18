loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«النجاة»: 250 مشاركاً في «حفظ المتون»


قال المشرف العام بادارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية «ورتل» التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ جزاع الصويلح: ان الجمعية تضم حاليا (برنامج اتقان الفنون بضبط حفظ المتون) والذي تم الاعلان عن دورته الثالثة بعد ‏النجاح الكبير الذي حققه في النسختين الماضيتين، داعيا حفظة القرآن والمعلمين الى الاشتراك في مثل هذه الدورات المميزة. وتابع: بلغ عدد المستفيدين من الدورات السابقة 250 دارساً ودارسة من شتى الاعمار ومختلف الجنسيات فمنهم العرب والأوربيون والأفارقة ولدينا مشاركون من الدول الآسيوية وغيرهم من الدول الأخرى.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة