«النجاة»: 250 مشاركاً في «حفظ المتون»

قال المشرف العام بادارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية «ورتل» التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ جزاع الصويلح: ان الجمعية تضم حاليا (برنامج اتقان الفنون بضبط حفظ المتون) والذي تم الاعلان عن دورته الثالثة بعد النجاح الكبير الذي حققه في النسختين الماضيتين، داعيا حفظة القرآن والمعلمين الى الاشتراك في مثل هذه الدورات المميزة. وتابع: بلغ عدد المستفيدين من الدورات السابقة 250 دارساً ودارسة من شتى الاعمار ومختلف الجنسيات فمنهم العرب والأوربيون والأفارقة ولدينا مشاركون من الدول الآسيوية وغيرهم من الدول الأخرى.