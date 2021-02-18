«النجاة»: 250 مشاركاً في «حفظ المتون»

وطن النهار

قال المشرف العام بادارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية «ورتل» التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ جزاع الصويلح: ان الجمعية تضم حاليا (برنامج اتقان الفنون بضبط حفظ المتون) والذي تم الاعلان عن دورته الثالثة بعد ‏النجاح الكبير الذي حققه في النسختين الماضيتين، داعيا حفظة القرآن والمعلمين الى الاشتراك في مثل هذه الدورات المميزة. وتابع: بلغ عدد المستفيدين من الدورات السابقة 250 دارساً ودارسة من شتى الاعمار ومختلف الجنسيات فمنهم العرب والأوربيون والأفارقة ولدينا مشاركون من الدول الآسيوية وغيرهم من الدول الأخرى.

