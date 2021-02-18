المضف: بنك الائتمان يقدم قروض الزواج.. وتحويل المبلغ خلال 5 دقائق

وطن النهار

هنأ نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف المستفيد من خدمة القرض الذكي من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي والتي تهدف الى تقديم قرض الزواج واستلام المبلغ في نفس اللحظة دون أي تدخل بشري، بهدف اختصار الوقت والدورة المستندية. وذكر أن العملية كلها تستغرق 5 دقائق من تقديم الطلب الى تحويل المبلغ الى حساب العميل في البنك التجاري الخاص به دون أي تدخل بشري من موظفي البنك. وذكر أنه خلال 24 ساعة من اطلاق الخدمة تقدم 9 عملاء وتم تحويل مبلغ 54 ألف دينار الى حساباتهم.

وقال لقد قلصنا الدورة المستندية الى أضيق نطاق ممكن واختصرنا الوقت الذي تستغرقه المعاملات بنسبة كبيرة، مبينا أنه فتح الباب واسعا أمام المواطنين لانجاز كل معاملاتهم الكترونياً من خلال بوابة البنك الالكترونيـة والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك.

وبين المضف أن الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية لا تتوقف عند هذا الحد، ونحرص على تقديم أفضل خدمة للتيسير والتسهيل على المواطنين.

