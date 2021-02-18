«الدستورية» رفضت صرف العلاوة الاجتماعية للمواطنة المتزوجة

وطن النهار

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي في الطعن المحال اليها من المحكمة الكلية حول الدعوى المقامة من مواطنة بشأن مدى دستورية المادة 5 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 206/ ع لسنة 2011 في شأن تنظيم اجراءات التحكيم الطبي، بعدم دستورية نص المادة 5 من قرار الوزير بشأن تنظيم اجراءات التحكيم الطبي في حالات اصابات العمل وفيما تضمنته من اعتبار قرار لجنة التحكيم الطبي نهائياً وغير قابل للطعن بأي شكل من الاشكال.

وفي طعن العلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية المتزوجة من فئة «متزوج» قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن.

وفي الطعن على عدم دستورية نص المادة 230 من قانون الجزاء بشأن الربا الفاحش، قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن.

وكانت محكمة الجنايات احالت الطعن بعد ان دفع المتهم بعدم دستورية نص المادة 230 من قانون الجزاء التي تنص على أن كل من استغل حاجة شخص او طيشه او هواه واقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين وذلك لغموضه وعدم تحديد الفعل المؤثم قانونا بصورة واضحة بالمخالفة للمواد 7 و29 و30 و32 من الدستور.

