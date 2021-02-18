الشحومي: ربط مخرجات التعليم بسوق العمل لتعديل التركيبة السكانية

وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الامة أحمد الشحومي كتلة التعليم التطبيقي بحضور د. فنيس العجمي والمهندس وائل المطوع ود. محمد البريوج وأمين سر رابطة اعضاء هيئة التدريب بالمعاهد المهندس يوسف الكوت.

وأكد الشحومي ضرورة الحفاظ على كيان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تزود سوق العمل بالعمالة الوسطى بل والتوسع بانشاء معاهد وكليات يحتاجها سوق العمل والاهتمام بالحرفي واكساب المهارة والمهنية للقضاء على مشكلة البطالة التي باتت تؤرق الدولة والأسر الكويتية.

وايد الشحومي انشاء جامعة جديدة باسم أمير الانسانية المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «طيب الله ثراه»، وخروج كلية التربية الاساسية عن جسد الهيئة حيث ان عدد الطلبة فيها يفوق 25 الف طالب وطالبة مع ضرورة فتح تخصصات جديدة للمعلمين تتواكب مع التحول الرقمي والتطور العالمي بهذا المجال وتطوير هذه الجامعة التي سوف تكون نقطة تحول للاهتمام بالتعليم والمعلم.

وختم الشحومي حديثه «لايمكن ان تحقق رؤية الكويت 2035 بالقضاء على البطالة وتعديل التركيبة السكانية دون ان نربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل».

