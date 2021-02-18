الطريجي: إلزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالأسعار المعلنة

وطن النهار

دعا النائب د. عبدالله الطريجي الجهات الحكومية المختصة الى تذليل الصعاب وتيسير اجراءات التعامل مع العمالة المنزلية من خلال الزام مكاتب استقدام العمالة بالقيمة التي حددها قرار وزير الصناعة والتجارة والمقدرة بـ 890 دينارا شاملة جميع المصروفات.

واكد في اقتراح برغبة ضرورة حجز مبلغ مالي لدى مكتب العمالة كضمان في حالة هروب العامل أو العاملة وتدفع قيمة التذكرة من قيمة الاستقدام ولا تدفع من قبل الكفيل، وتفعيل الرقابة على المكاتب لضمان التزامهم بالتطبيق السليم للقرار.

واوصى الطريجي بالغاء المنصة الداخلية (بالسلامة) التي استحدثت للعمالة المنزلية لما لها من تكاليف كبيرة، كما طالب وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة بالبحث وايجاد اسواق جديدة لاستقدام عمالة منزلية والعمل على سرعة ابرام الاتفاقية مع الفلبين المعطلة منذ مدة طويلة.

ولفت الى الشكوى الدائمة من قصور سياسات التعامل مع العمالة المنزلية والذي تدفع ثمنه الاسرة الكويتية، مشيرا في هذا الصدد إلى تحكم مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وعدم وجود رقابة كافية عليها من حيث الاسعار غير الثابتة والمبالغ بها، كما ان الجهات الرسمية مازالت غير قادرة ومقصرة في ايجاد اسواق جديدة وتنافسية للعمالة المنزلية.

وقال ان اشتراطات وزارة الصحة لعودة العمالة المنزلية والزامها بمنصة (بالسلامة) اضافت اعباء مالية جديدة على الاسر الكويتية، رغم ان هذه الاسر تؤمن غرفة خاصة في منازلها للعمالة المنزلية ويمكن ان يشترط على العمالة اجراء فحص PCR قبل القدوم وعند الوصول واذا كانت النتيجة سلبية يتم توقيع العامل المنزلي وكفيله على تعهد بالعزل المنزلي وسيكون كافيا، ويمكن في حالات الضرورة تقليص مدة الحجر المؤسسي من 14 يوما الى خمسة أيام.

