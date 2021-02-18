انطلاق حملة «حب الكويت في كل بيت»

وطن النهار

انطلقت أولى فعاليات حملة «حب الكويت في كل بيت» والتي تقيمها نماء الخيرية بجمعية الاصلاح الاجتماعي بالتعاون مع بعض مؤسسات الدولة من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وتدعو الحملة التي تطلقها نماء الى التباعد الاجتماعي وعدم التجمع خلال الاحتفال بأيام الكويت الوطنية واتباع الارشادات الصحية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة. وفي هذا الصدد قال مدير العلاقات العامة في نماء الخيرية وليد الكندري إن الحملة تهدف الى التأكيد على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق الاشتراطات الصحية في مناسبات الكويت الوطنية بالالتزام بعدم الخروج من المنزل الا للضرورة تجنبا للزحام مشيراً الى أن الانطلاقة اليوم كانت من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وسوف تكون هناك زيارات أخرى الى بعض وزارات الدولة للتأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي خاصة في أيام الكويت الوطنية داعياً الى الالتزام بلبس الكمام، وتنظيف اليد، والتباعد الاجتماعي، وحماية الفئات ذوي الاختطار، وعدم الخروج الا للضرورة. وأوضح الكندري أن حملة «حب الكويت في كل بيت»، تأتي للتأكيد على أهمية عدم الخروج الا للضرورة للمساهمة في الحد من تفشي كوفيد- 19 مبيناً أن الحملة تعد جزءا لا يتجزأ من المسؤولية المجتمعية التي تقدمها نماء الخيرية في سبيل تثقيف أفراد المجتمع بالتزامن مع الحملات التوعوية للدولة، وذلك بسبب زيادة الحالات في الآونة الأخيرة.