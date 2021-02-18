معرفي: لا تغيير في رسوم خدمات المطار

وطن النهار

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افتتح وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالله معرفي صباح أمس المبنى الرئيس للإدارة العامة للطيران المدني بحضور رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود والمدير العام يوسف الفوزان وعدد من قيادات إدارة الطيران المدني.

يضم المبنى 9 طوابق إضافة إلى دور السطح والسرداب الأول والثاني، ويتسع لاستيعاب 1570 موظفاً كما يضم مركزي إطفاء المركزية والغربية، وبلغت كلفته 50 مليون دينار.

وأكد معرفي خلال افتتاح المبنى انه سيكون بيئة جاذبة ومناسبة ومتطورة للعاملين في الإدارة العامة للطيران المدني، شاكرا كل من ساهم بتنفيذ هذا المشروع المعماري الذي أتى كنموذج متطور من المباني العصرية في الكويت.

وعبر عن امتنانه وشكره لرئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود والمدير العام يوسف الفوزان وجميع العاملين في الإدارة العامة العامة للطيران المدني.. وحول التوجه بإعادة النظر في الرسوم للخدمات في المطار، قال معرفي لا تغيير حتى الان في تلك الرسوم.

بدوره أكد المتحدث الرسمي للطيران المدني سعد العتيبي أن المبنى الجديد مفخرة تضاف إلى سلسلة المشاريع التطورية التي يشهدها قطاع الطيران المدني في الكويت.

وبين أن المبنى يستوعب 1570 موظفا ويتميز بواجهة معمارية وفريدة في البلاد. وسيحقق بإذن الله نقلة نوعية لتطوير الأداء العام في منظومة الطيران المدني وسيوفر البيئة المناسبة للموظفين بفعالية أكبر وإنتاجية أعلى.

وأعرب العتيبي عن جزيل الشكر والامتنان لكل من شارك وساهم في انجاز هذا الصرح المميز.

آلية الانتقال

من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع م. أحمد حسين: إن آلية الانتقال مبدئيا ستنطلق من الاسبوع القادم حيث ستتم عبر إنتقال 9 إدارات، بالاضافة إلى انتقال مكتب رئيس الطيران المدني والمدير العام وخمس نواب لمدير عام الإدارة العامة للطيران المدني.

واشار الى أن بعض الإدارات ستبقى في المبنى الحالي في المطار لمتابعة وخدمة مبنى الركاب رقم «1»، مؤكدا أن هناك فريقا متكاملا سيشرف على عملية الانتقال ومتابعة الخطة الزمنية للانتقال.

ولفت حسين إلى أن كلفة المبنى الجديد للطيران المدني بلغت 50 مليون دينار.

4 مبانٍ

يتكون المبنى الإداري الجديد من 4 مبانٍ رئيسة هي المبنى الرئيس ومبنى مواقف للسيارات ومبنى محطة الإطفاء المركزية ومبنى محطة الإطفاء الغربية، ويحتوي على 9 طوابق إضافة إلى دور السطح وسردابين كما يحتوي على العديد من الخدمات المختلفة لموظفي (الطيران المدني).

مسرح وحضانة وكافيتريا

الدور الأرضي يحتوي على بعض المكاتب إضافة لغرف الخدمات ومسرح يتسع لـ 254 شخصا وقاعة متعددة الأغراض وحضانة أطفال وكافيتريا ومداخل المبنى الرئيسة بمساحة إجمالية 22961.130 متر مربع.

جسور كهربائية

يحتوي الدور الأول على كوبريين يصلان المبنى بمبني مواقف السيارات ويحتوي الكوبريان على 8 ناقلات كهربائية مع وجود 4 سلالم كهربائية و كرسيين للمعاقين إضافة لعدد من المكاتب ومسجدين ومطبخين ومطبخ تجهيزي و4 سلالم كهربائية وعدد من غرف التحكم الكهروميكانيكية بمساحة إجمالية 20379.960 متراً مربعاً.