«الزراعة»: 80% نسبة الإخلاء في موقع مزرعة الدواجن

وطن النهار

قام أعضاء المجلس البلدي برفقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بزيارة موقع مزرعة الدواجن في جنوب سعد العبدالله.

وأعلن مدير عام الهيئة محمد اليوسف، أن نسبة إخلاء الموقع ستبلغ 80% بحلول مارس المقبل، مبيناً،في تصريح صحافي أنه حسب العقد المتفق عليه والقرارات الصادرة ستلتزم الشركة بتسليم الموقع يونيو المقبل.

وأوضح أنه سبق ان تم تخصيص موقع لشركة الدواجن في منطقة الشقايا، لكن لم تكتمل الخدمات الا قبل فترة قصيرة، موضحاً، أنه لا يوجد اي عائق امام الشركة لتنفيذ تعهدها بتسليم الموقع.

بدوره، قال نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة الزراعة مشعل القريفة، أن الجولة تبين جدية الزراعة بتعليمات المدير العام في متابعة إزالة موقع شركة الدواجن في جنوب سعد العبدالله، كاشفاً عن وجود جدول زمني وتقارير اسبوعية لعملية الإخلاء وتسليمه للهيئة العامة للرعاية السكنية.

واشار إلى ان نسبة الازالة في فبراير الماضي فاقت 40%، حيث تسير الأمور وفق تعهدات الشركة بالاخلاء التام في يونيو، موضحاً ان الشركة استلمت التعويض بالإضافة الى كل التراخيص لنقل موقعها الى الشقايا.

بدوره، ذكر نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ان زيارة البلدي تأتي بالتنسيق مع هيئة الزراعة للنظر بآخر مستجدات الإخلاء لموقع الدواجن، حيث نتج عنها تعهد جدي بتسليم الموقع في يونيو المقبل، مضيفاً أنها خطوة للإمام في التسريع بعجلة استلام الأرض المخصصة للمشروع الاسكاني، مثنياً على تعاون الزراعة وأصحاب الشركة لإيضاح الخطوات الجدية على ارض الواقع.

من جهته، قال العضو مشعل الحمضان، إن الزيارة بينت بعض الإجراءات الجدية الطارئة في آلية اخلاء الموقع، موضحاً، أنه تم نقل بعض أجزاء المزرعة والمعدات الخاصة بها إلى الموقع الجديد.

ولفت إلى، أن بعض اسباب تأخير عملية النقل تمثلت في دخول ازمة «كوفيد- 19»، التي ساهمت في تأخير اصدار تصاريح البناء وتنفيذ مشروع بناء المقر الجديد في الشقايا، مشدداً على دعم المنتج الوطني خاصة بوجود شركة بحجم شركة الدواجن التي تدعم الانتاج المحلي بنسبة 50% من البيض والدواجن.

واضاف الحمضان أنه برغم الحرص على دعم المنتج الوطني الا ان سكن المواطن أهم، مبيناً ان الازالة تمت بأموال الشركة واسرافها دون تدخل البلدية او تكليف الدولة لاي نبلغ وهذا ما سبق مطالبته.

من جانبها، قالت العضو مها البغلي ان المسؤولين على الإزالة حددوا فترة اقل من شهر لترتفع نسبة الإزالة 80‎‎%، لاسيما أن الإزالة التامة ستنتهي خلال أقل من 6 أشهر.

وعبرت عن أملها في أن يكون هناك تجاوب إيجابي من باقي الجهات مثلما تجاوبت هيئة الزراعة في الإزالة الفورية، مؤكدة ان منطقة جنوب سعد العبدالله ينتظرها أكثر من 30 ألف عائلة تنتظر السكن.

وفي نفس السياق، قال العضو د. حسن كمال أن دور اعضاء البلدي التعجيل بإزالة بالمعوقات الموجودة في جنوب سعد العبدالله، مشيراً إلى ان أحد المعوقات شركة الدواجن، لاسيما انهم سينتقلون لموقع جديد وابدوا تعاونا من خلال الإزالة، واكد ان انتقال شركة الدواجن لن يسبب خللاً في الأمن الغذائي على مستوى الدولة، لاسيما انها شركة كبيرة تختص في توفير الدواجن والبيض. مشدداً على أن المجلس البلدي يسهم في تذليل جميع المعوقات والعقبات من خلال زياراته لاكثر من جهة حكومية، مطالبا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان تضع تصورات لتنفيذ هذا المشروع الإسكاني.

من جهته، قال العضو عبد السلام الرندي ان الاستعجال في الازالة مستحق خاصة انها تمثل تحقيق لمشروع 30 الف وحدة سكنية، مبيناً ان من الاسباب في التأخر بالإزالة هو الحرص على عدم ارباك الامن الغذائي، متقدماً بالشكر لشركة الدواجن على حسن تعاونهم ووعد الاخوة الاعضاء بزيارة اخرى للتأكد من سير الازالة حسب الاتفاق.

من جهته، قال العضو أحمد هديان، انها بادرة طيبة من هيئة الزراعة واشرافها على عملية الإزالة، مشيدا بجهود مدير هيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف وشركة الدواجن وتعاونها، واكد ضرورة زيارة اعضاء البلدي للاطلاع على كل التطورات المتعلقة بإزالة جميع المعوقات.

