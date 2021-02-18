جلسة توصيات.. العبوا غيرها يا نواب!

آراء

جلسة مجلس الأمة الخاصة والتي طالب بها بعض أعضاء المجلس لمناقشة تداعيات «كورونا» وإيجاد حلول للقضايا الاقتصادية، كما تابعنا لم يكن لها أي طعم أو لون وبنظري كانت للاستعراض الاعلامي من قبل بعض النواب وتسجيل مواقف لأن الحضور من الجانبين الحكومي والنيابي لم يحضر ومعه قوانين وقرارات وحلول للوضع الصحي أو الاقتصادي وخرجنا فقط بتوصيات والكل يعلم أن التوصيات غير ملزمة للحكومة فما بالك بحكومة مستقيلة.

الحكومة حضرت وشرحت فنيا وطبيا الوضع الصحي للجائحة وكان باستطاعتهم عقد مؤتمر صحافي وإعلان ما أعلنته الحكومة بالجلسة، وأخذوا الوقت الكافي لسرد انجازاتهم ووضع جداولهم وارقامهم بعيدا عن مجلس الامة.

وضع اقتصادي ينذر بكارثة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعلى كل اقتصاد البلد وشباب معرضون ومهددون باجراءات قانونية جراء هذه الاجراءات والاوضاع الاقتصادية ، ومجلس الامة يخرج بتوصيات فقط لاغير وهي غير ملزمة للحكومة يا نواب الامة.

كان من المفترض ان تحضر الحكومة ومعها مشاريع أو مشروع قانون أو قوانين أو قرارات لمعالجة هذه القضية الاقتصادية او ان يحضر النواب ومعهم مقترحات وحلول جاهزة تفرض على الحكومة اقرارها.

وكانت الحكومة حضرت لكسب مزيد من الوقت والمجلس حضر أيضاً لكي يسجل موقفاً فقط أما الحلول فلا تزال بعيدة عن السلطتين وكأن الامر لا يعنيهم ابد.

نتمنى أخيراً ان تقوم الحكومة باتخاذ قرارات تنفذ فورا لحل هذه القضية الاقتصادية والمشكلة وإنهاء معاناة هذه الفئة التي تعيش مهددة.

وبالختام أقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وأدعو الله ان يزيل عنا وعن العالم هذا الوباء.

