الحل هو القائمة

آراء

المتتبع للشأن السياسي بالكويت إما أن يبقى مذهولاً وإما يصيبه الإحباط، فهذا الصراع الأزلي ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مازال مستمراً ويتمدد مما انعكس على التنمية وجمدها وعلى التطور وأوقفه، كما ساهم في ازدياد السخط الشعبي في العديد من الملفات التي ظلت حبيسة السجال السياسي، فلا هي حلت أو على الأقل عُرِف الرأي منها، كقضية البدون والإسكان والمراكز الترفيهية والديون والتركيبة السكانية وغيرها العديد، حتى أصبح العديد من الناس على قناعة أن أي حكومة وأي مجلس هو مشروع أزمة وفي أوضاع كهذه كالتي تمر بها الكويت والعالم من اجتياح فيروس كورونا وتأثيره المدمر على الصحة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، ومع انهيار أسعار النفط والطاقة أصبح العالم بخبرائه ومنظماته وعلمائه يبشرون بظهور نظام اقتصادي وسياسي جديد على أنقاض ما هو قائم حالياً.

فإذا كانت الأزمة الصحية العالمية قد أثرت على القطاعات الانتاجية والخدماتية والصحية، فإنها بالمقابل فرصة سانحة للعمل على تجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها الكويت منذ سنوات، وذلك عبر تحديد الأولويات التنموية الكبرى، والتعاون التام ما بين المجلس الرقابي والحكومة وفق ما جاء في أحكام الدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجاوز المنافع الشخصية والتكسبات السياسية. والأهم من هذا كله هو تعديل النظام الانتخابي بحيث تكون مخرجاته أكثر تعبيراً على الديموقراطية وعلى الوحدة الوطنية وعلى مشاركة الشعب في تسيير الشأن العام سواء بالتصويت أو الترشيح، ونقترح أن يكون التعديل في عدد الأصوات الممنوحة لكل مواطن (ناخب)، وتحدد في خمسة أصوات كتعبير على الدوائر الخمس وهو واقعياً ما سوف يقرب ظهور قوائم انتخابية تشترك في الطرح والرؤية والبرنامج وتعزز العمل السياسي المسؤول بعيداً عن الصراعات الكلامية والمفتعلة... والله من وراء القصد.

