واحة الجهراء صارت كابوساً

آراء

واحة الجهراء فيها تشفي العليل

تسحر إللي في نخلها يكشتون

في الماضي القريب كانت منطقة واحة الجهراء علاجا للمريض وراحة للمتعب حيث كانت منطقة جميلة يسودها الهدوء والنظام وتنتشر فيها الخضرة والأشجار والمزروعات التي تريح الناظرين، لكن ومع تغول الوافدين وزحف العزاب على طلب السكن في هذه المنطقة تحولت هذه الجنة إلى كابوس يزعج سكانها، فلقد أصابها التضخم السكاني المقيت وانتشرت ايجارات الوافدين في غرفها وطرقها وشققها وبيوتها، وأصبحت الغرفة يسكنها العشرات من الاشخاص وبدأت المشكلة في تحويل هذه الجنة الخضراء الى مكان مخيف فر منه المواطنون وابتعد عنه سكانه الأصليون وبقي من بقي من سكانه الأصليين يعاني الأمرين وسط هذه الحياة المخيفة حيث عشرات الاشخاص يجلسون على الطرقات وعشرات ينظرون من بيوتهم فلم تعد للمنطقة حرمة ولم يعد للواحة جمالها القديم.

بعض أصحاب المنازل وبدعوى الاستفادة من بيوتهم قاموا بتأجير منازلهم لهؤلاء الوافدين فتحولت بيوتهم الى معابد لبعض هذه الجاليات لان أغلبهم من ديانات أرضية وليست سماوية فمنهم من يعبد إلاهه في شرفة غرفته ومنهم من حول غرفته الى مصنع لاعداد الخمور ومنهم من يتاجر في المخدرات وبالتالي زادت المشاكل وظهر الانتحار وازدادت المشاجرات في الشوارع.

لاشك أن كل تلك المشكلات أساسها هو طمع وجشع أصحاب المنازل في كسب الأموال من خلال تأجير مساكنهم وبالتالي تضخمت أعداد الوافدين بالواحة لدرجة الانفجار السكاني، واصبحت الشوارع ضيقة ولا تسع المواقف بسبب أن الجار لهم لا يجد موقفا لسيارته الواحدة ولا يريد أن يشتكي على جاره بحكم العادات والتقاليد.

لذا على الدولة أن تضع حلا لهذه المشاكل المستعصية بحيث يجب أن يراعي الجار جاره وألا يضيّق عليه بسبب تأجيره للوافدين بل من الأفضل أن يمنع تأجير هذه المساكن للعزاب من أساسه فالمنطقة برمتها تسكنها العائلات.

ورسالتي إلى اصحاب هذه المنازل الذين يؤجرون للوافدين: اتقوا الله في جيرانكم وفي بلدكم فلقد تحولت منازلكم الى معابد ومصانع للخمور والحفلات الماجنة، فهذا الربح الذي تجنونه من الحرام لن ينفعكم يوم القيامة.

ورسالتي أيضا الى محافظة الجهراء أن تقوم بدورها في منع التأجير للعزاب في مناطق العائلات لان القانون لا يسمح بذلك في السكن الخاص، فلقد ضافت الحياة في وجه سكان الواحة من هذه الممارسات ولم يعد لنا ملجأ سوى تنفيذ القانون.

