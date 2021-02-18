الاخيرة

الفارق الحقيقي بين المجتمعات الديكتاتورية القمعية المتخلفة التي يدمر بالنهاية مسارها ونهجها البلدان الآمنة ويسبب فرقتها وسفك دماء أبنائها، والمجتمعات الديموقراطية المتقدمة التي تسخر الطاقات فيها لخدمة الدول ومستقبلها هو في كيفية التعامل مع الخلافات وتباينات الرأي.

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في المجتمعات المتقدمة لا ينظر للخلافات ولتباينات الرأي وهي من سنن الخلق على أنها شيء ضار بل يعتقدون أن في ذلك اثراء للحوار وترشيدا للقرار، اما في المجتمعات المتخلفة فيعتبر التباين بالرأي حرباً لا غضاضة من استخدام كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة للانتصار فيها، ومن ثم لا ضير من سفك الدماء وهدم البناء لأجل الوصول لغاية أو جائزة هي أقل ثمناً بكثير مما دفع فيها من قتل وخراب.

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لذا نأمل من النواب المحترمين والقيادات السياسية في البلد حكومية كانت أم أهلية وضع الخلافات جانباً أو جعلها بحجمها الصحيح وإطفاء شرارة الخلاف قبل أن تستفحل وتصبح نيراناً تأكل الأخضر واليابس، فلا يوجد فيما يختلف حوله ما يعادل صرف البلد عن مواجهة الأخطار والتحديات المحيطة... وما أكثرها وأعظمها...!

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آخر محطة: أحد أسوأ ما يُستشهد به عند الخلاف هو بيت الشعر القائل «نحن قوم لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر».

ومعروف أن حل النزعات يقوم على التنازل المشترك وحلول منتصف الطريق التي تعتبرها العقليات المتشددة المتعصبة المتخلفة تنازلا والتنازل تخاذل والتخاذل خيانة، فيتحول ما هو عقلاني ومقبول أي الحلول الوسطية إلى أمر قميء هو... الخيانة!

