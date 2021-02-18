«إتنا» يمطر صقلية بالحمم والرماد

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ثار بركان «إتنا» القريب جدا من ميناء كاتانيا على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية الإيطالية، فيما قال خبراء ان الثوران الجديد لا ينطوي على خطر كبير، لكنه تسبب في تساقط حجارة بركانية صغيرة ورماد على هذه المدينة التي أغلق مطارها. وقال مسؤول في المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إن انهيار جزء من فوهة البركان الشهير، تسبب في اندفاع حمم بركانية على طول سفحه الغربي، لكن ذلك لا يشكل خطرا على القرى المأهولة الواقعة بالقرب من البركان. واظهرت الصور حمما تندفع من قمة البركان التي تغطيها الثلوج وسحابة من الرماد. ومع حلول الظلام تبدد جزء كبير من هذه السحابة لكن البركان واصل قذف مزيد من الحمم.