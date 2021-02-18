أجهزة «الجيل الخامس» تهدد أنظمة الطائرات

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حذرت سلطة الطيران المدني في فرنسا من أن الهواتف العاملة بنظام اتصالات الجيل الخامس قد تعطل عمل أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات بسبب استخدامها موجات تردد مشابهة، موصية بإطفاء هذه الأجهزة خلال الرحلات الجوية.

وأوضح ناطق باسم المديرية العامة للطيران المدني أن «استخدام أجهزة الجيل الخامس على متن الطائرات قد يؤدي إلى مخاطر تشويش قد تسبب أخطاء في قياس الارتفاع».

وهذه المشكلة المحتملة تنجم عن «تشويش في الإشارة من موجة تردد قريبة وبقوة مشابهة أو أعلى من تلك العائدة إلى مقاييس الارتفاع الراداري، وقد تسبب أخطاء بعمل الأجهزة خاصة خلال مرحلة الهبوط»، وفق المديرية الفرنسية.

