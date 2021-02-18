المدارس ثلاثية الأبعاد.. ثورة عالمية في التعليم

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أصبح التوسع في استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد توجها عالميا يشمل العديد من المجالات التي تبدأ من المهمات الطبية وتمتد إلى المجالات الإنشائية ومنها المدارس ثلاثية الأبعاد التي يمكن أن تحدث ثورة في تشييد الأبنية التعليمية حول العالم.

ويتم إجراء العديد من التجارب لبناء منشآت بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد في وقت قياسي، من بينها مجمع إنشائي في مدغشقر، تقول إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله» إنه يمكن أن يصبح أول مدرسة في العالم يتم إنشاؤها بهذه الطريقة.

ونشرت «دويتشه فيله» مقطع فيديو يرصد خطوات إنشاء المدرسة ثلاثية الأبعاد التي تشمل إنشاء حوائط خرسانية بواسطة تلك التقنية، مشيرة إلى أن مصممها يقول إن بناءها لم يستغرق سوى أيام. ويعد عامل الوقت من الأمور المهمة فيما يتعلق بإنشاء المباني المستخدمة للدراسة لاعتبارات السلامة. ويشار إلى أن إنشاء المدارس في أيام يعد إنجازا كبيرا مقارنة بالشهور الطويلة التي يتطلبها ذلك باستخدام الطرق التقليدية.

يضاف إلى ذلك أن تلك المدارس يتم تشغيلها بواسطة الخلايا الشمسية، وأهم ما يميزها أنه يمكن إنشاؤها بسهولة حتى في المناطق النائية.

وتابع المصدر: «ستكون المدرسة التي تم إنشاؤها بالطباعة ثلاثية الأبعاد، أول مدرسة في العالم بهذه التقنية وإذا نجحت سيتم تعميم إنشائها في مدغشقر وفي الأماكن الأخرى حول العالم التي تعاني من نقص المنشآت الدراسية».

