«ناسا» ستُسمع الأرض «صوت المريخ»

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تصل الى المريخ اليوم مركبة «Perseverance» (الثبات) التي أطلقتها ادارة الفضاء والطيران الاميركية «ناسا» في 30 يوليو الماضي، لتدرس جيولوجية الكوكب، وتبحث عن أثر لحياة في ماضيه البعيد. والمثير في مهمة المركبة انها تحمل رقائق إلكترونية تحتوي على أسماء 10 ملايين و900 ألف شخص طلبوا من «ناسا» إرسالها إلى الكوكب. كما سيسمح زوج من الميكروفونات بأن يستمع الإنسان لأول مرة بالتاريخ، إلى أصوات دخول المركبة في المجال الجوي للكوكب إضافة إلى ما يصدر عن هبوطها وعملها على سطحه والاستماع أيضا إلى أصوات الرياح وهبّات النسيم في الليل والنهار، وما يحدث من ضوضاء في البيئة المحيطة بالمركبة قرب فوهة مريخية، وهي «Jezero» التي يبلغ قطرها 49 كيلومترا.

ويعتقد أن هذه الفوهة كانت أشبه ببحيرة ربما تبرعم فيها نوع من الحياة قبل 3 مليارات و500 مليون عام.

والجزء الاهم في المهمة هي هليكوبتر صغيرة ستطلقها المركبة لتصبح أول آلة من صنع الإنسان تحلق في جو كوكب غير الأرض. والغاية من نقل المروحية الى الكوكب الأحمر، هي تجربة التحليق في غلاف جوي كثافته 1% فقط من كثافة جو الأرض.

