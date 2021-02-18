أراضي الكويت.. بلا هوية إدارية واضحة!

مال وأعمال

أشار البنك الدولي الى ان الكويت بحاجة كبيرة الى اجراء تحسينات كبيرة في ادارة شؤون الاراضي باعتبارها ركيزة اساسية في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

وفي دراسة حصلت «النهار» عليها حول برنامج تطوير ادارة الاراضي في الكويت المقترحة من البنك الدولي والمعلنة من قبل وزير المالية خليفة حمادة في رد منه على سؤال برلماني، اشارت الدراسة الى ان قطاع املاك الدولة العقارية لا يملك جردا كاملاً للاصول العقارية الخاصة به، وان البيانات الموجودة مشتتة في عشرات الآلاف من الملفات الورقية التي يتم الاحتفاظ بها في العديد من ساحات التخزين والانظمة الرقمية غير المتكاملة.

ومن بين التحديات الأخرى التي تواجه تطوير ادارة الاراضي الافتقار الى جهاز اشرافي لضمان ادارة اراضي الدولة بصورة مستدامة ومسؤولة ماليا، الافتقار الى سياسة وطنية لادارة الاراضي، الاجراءات بالغة التعقيد لامتلاك وتطوير الاراضي، الشروط غير الجاذبة نسبيا والتي يتم بموجبها نقل الممتلكات العقارية الى المستثمرين، بالاضافة الى التقييم المدني على نطاق واسع لممتلكات الدولة المؤجرة حالياً.

وأوصى البنك الدولي في برنامجه المقترح بضرورة العمل على تصميم وتجربة وتعميم جرد وطني للاراضي، توحيد وتبسيط اجراءات ادارة الاراضي، انشاء الهيئة الوطنية للاراضي واعداد استراتيجية لتطوير القدرات في قطاع الاراضي وتحسين المخطط الهيكلي واجراءات رخص البناء. وفيما يلي التفاصيل:

أشار البنك الدولي للانشاء والتعمير الى ان الكويت تتميز بارتفاع دخلها مع اقتصادها المعتمد على النفط وعدد كبير من المغتربين المقيمين، وتشكل الايرادات النفطية حوالي 85% من اجمالي العائدات المالية، وحوالي 95% من عائدات التصدير وأكثر من 60% من الناتج المحلي الاجمالي، يعمل اكثر من 90% من المواطنين في القطاع العام، ويعتمد النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية على انفاق القطاع العام بصورة كبيرة.

واوضح البنك الدولي في دراسة اعدها حول برنامج تطوير ادارة اراضي الدولة الاعتماد المفرط على قطاع الغاز والنفط، اعتمدت الكويت على تنويع الاقتصاد كأحد الأهداف التنموية الأساسية. وأعلنت عن «تبني مبدأ الاقتصاد الحر» ورؤية الكويت للعام 2035 والتي تهدف الى تحويل البلاد الى «مركز مالي وتجاري في منطقة شمال الخليج». ويعتبر تطوير نظام حديث لادارة الأراضي احد الركائز الأساسية لتحقيق هذه الرؤية. وتعتبر نحو 90% من اراضي الكويت مملوكة للدولة، بحيث تملك شركة نفط الكويت ثلثي تلك الأراضي، بينما يتم تخصيص الثلث المتبقي الى وزارات وهيئات يطلق عليها في العادة «الأوصياء» وعادة ما يتم تقديم الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الرئيسة مثل الاسكان، الصحة، والتعليم من خلال هذا النظام للوصاية. ويكمن التحدي الذي يواجه الكويت في وضع نظام حديث لادارة الأراضي من اجل جذب مستثمري القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، ومع وجود اكثر من 100?000 طلب غير منجز للحصول على السكن من قبل مواطني الكويت، تبرز الحاجة الى اجراء تحسينات كبيرة فى نظام ادارة شؤون الأراضي.

وساند البنك الدولي أخيراً حكومة الكويت لاطلاق برنامج المساعدة الفنية «ادارة املاك الدولة في الكويت» (المرحلة الأولى) بغرض تحديد التحسينات المطلوبة في مجال ادارة اراضي الدولة، وقد تم بالفعل اطلاق البرنامج في العام 2012 وتم تقديم جملة من التوصيات المهمة، ويهدف البرنامج المقترح لتطوير ادارة الأراضي في الكويت الى جانب دعم حكومة الكويت في تنفيذ هذه التوصيات.

وأوضح البنك انه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة ما بين اغسطس 2012 - مايو 2014، وانتهت الى اعداد ستة تقارير فنية وتقدم هذه التقارير تقييما شاملا للقضايا الراهنة المتعلقة بادارة الأراضي في الكويت وتقدم مجموعة مفصلة من التوصيات حول كيفية معالجة هذه القضايا.

وتشير تقارير المرحلة الأولى الى قيام الأمناء بادارة املاك الدولة بحسب اولوياتهم، ويواجه ما لا يقل عن ثلاثة عشر «وصيا» يشاركون بصورة مباشرة في ادارة شؤون اراضي الدولة، بل يعدون «أوصياء رئيسيين،» مثل قطاع شؤون املاك الدولة بوزارة المالية تحديات كبيرة في ادارة شؤون املاك الدولة بشكل جيد. فعلى سبيل المثال، لا يملك القطاع جردا كاملا للأصول العقارية الخاصة به، وبدلا من ذلك، يتم تخزين البيانات حاليا (أ) بصورة مشتتة في عشرات الآلاف من الملفات الورقية التي يتم الاحتفاظ بها في العديد من مساحات التخزين (ب) والأنظمة الرقمية غير المتكاملة.

وقالت الدراسة ان من التحديات المؤسسية والسياسات التي تواجه تحديث ادارة شؤون اراضي الدولة الافتقار الى جهاز اشرافي لضمان ادارة اراضي الدولة بصورة مستدامة ومسؤولة ماليا، الافتقار الى سياسة وطنية للأراضي، او اي سياسة محددة في مجالات يمكن ان تعمل على تحسين ادارة الأراضي وشؤونها، الاجراءات بالغة التعقيد والتي تستغرق وقتا طويلا لامتلاك او تطوير الأراضي، الشروط غير الجاذبة نسبيا والتي يتم بموجبها نقل الممتلكات العقارية الى المستثمرين، التقييم المتدني على نطاق واسع لممتلكات الدولة المؤجرة حاليا.

وقدمت تقارير المرحلة الأولى عددا من التوصيات الواضحة حول كيفية تطوير ادارة شؤون الأراضي في الكويت.

ويتطلب ذلك بشكل رئيسي اعداد سياسة للأراضي، وتبسيط الاجراءات من اجل الحصول على الأراضي بأكثر سهولة، وتحسين معايير واجراءات التقييم العقاري. وأوصت التقارير ايضا بالحاجة لانشاء هيئة وطنية للأراضي بغرض الاشراف على الاستخدام الأمثل لجميع الأراضي في الكويت.

وكمرحلة اولى، اوصت التقارير بقيام الحكومة الكويتية بتشكيل لجنة تنسيق الأراضي المؤلفة من كبار الموظفين من الوزارات والمؤسسات الرئيسية التي تتبع مباشرة مجلس الوزراء، وستكون اللجنة مسؤولة عن تشكيل والاشراف على من مجموعات العمل والتي ستتولى مسؤولية تنفيذ مهام التطوير التالية:

1 - تصميم وتجربة وتعميم جرد وطنى للأراضي.

2 - توحيد وتبسيط اجراءات ادارة الأراضي.

3 - اعداد نظام متكامل لادارة الأراضي.

4 - صياغة السياسة الوطنية للأراضي.

5 - انشاء الهيئة الوطنية للأراضي.

6 - اعداد استراتيجية لتطوير القدرات في قطاع ادارة الأراضي.

7 - وضع معايير وأنظمة وطنية للتقييم.

8 - تحسين المخطط الهيكلي واجراءات رخص البناء.

9 - تطوير قطاع شؤون املاك الدولة.

وقد تم تشكيل لجنة تنسيق الأراضي في يناير 2014 بغرض تحديد وتنفيذ التوصيات التي جاءت بها تقارير المرحلة الأولى.

ويترأس اللجنة وكيل وزارة المالية وتضم ممثلين عن وزارة الأشغال العامة، وزارة العدل، شركة نفط الكويت، بلدية الكويت، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة للبيئة، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شؤون املاك الدولة.

وبين تقرير البنك الدولي ان الهدف من البرنامج تحسين موثوقية وشفافية وكفاءة ادارة شؤون اراضي الدولة، ومن المتوقع ان تجعل هذه التحسينات الوصول الى الأراضي اكثر سهولة امام المستثمرين من القطاع الخاص، وبالتالي، دعم جهود الحكومة في تعزيز وضع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. وعلى وجه الخصوص، سيتطرق البرنامج الى جميع القضايا والمهام المحددة في الجزء الثاني.

وقد تم الاتفاق مع لجنة تنسيق الأراضي على تشكيل تسع مجموعات عمل بغرض العمل على تقديم المخرجات الخاصة بهذا البرنامج، ومن حيث المبدأ، سيقوم فريق البنك الدولي باعداد المخرجات، ومناقشتها مع اعضاء مجموعات العمل، وبمجرد الاتفاق عليها مع اعضاء مجموعات العمل، سيقوم رئيس كل مجموعة عمل باستعراض النتائج امام لجنة تنسيق الأراضي بغرض الموافقة عليها واعتمادها.

وينقسم البرنامج الى ست مكونات، ستشرف عليها مجموعات العمل. يرجى الرجوع الى الجزء الرابع ادناه للمزيد من المعلومات حول المخرجات والجدول الزمني لتقديم المخرجات.

تم تقسيم البرنامج إلى ست مكونات:

1- إدارة معلومات الأراضي

يهدف هذا المكون الى إنشاء جرد وطني للأراضي وتبسيط إجراءات الحصول على الأراضي وتطويرها. وسيتم القيام بذلك عبر وسائل إلكترونية باستخدام قواعد بيانات جغرافية متخصصة.

2- سياسات الأراضي

يهدف هذا المكون إلى إعداد سياسة للأراضي والتي تحدد ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال الاستفادة من الاراضي كمورد طبيعي وتحديد مستويات القدرة على الحصول على الأراضي والحقوق التي سيتمتع بها الجمهور في هذا الصدد.

3- السياسة الوطنية للأراضي

وستكون هذه المجموعة مسؤولة عن إعداد وثيقة سياسة الاراضي مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الجمهور والحكومة والقطاع الخاص.

4- إنشاء الهيئة الوطنية للأراضي

ستكون هذه المجموعة مسؤولة عن إعداد الهيكل التنظيمي والمسؤوليات والكوادر البشرية المطلوبة (بما في ذلك الأوصاف الوظيفية)، واحتياجات التمويل، 5- بناء القدرات

ستكون هذه المجموعة مسؤولة عن تقييم الوضع الحالي للمهارات داخل القطاعين العام والخاص بما يدعم البرامج الفعالة لإدارة الأراضي بحسب ما هو محدد في وثيقة السياسات المقترحة.

6- التقييم العقاري

وستتولى هذه المجموعة مسؤولية اعتماد وتنفيذ المعايير الدولية للتقييم في كل من القطاعين العام والخاص، وقد تم إجراء تحليل لأساليب التقييم في المرحلة الأولى للمشروع.

7- المخطط الهيكلي

وخلال المرحلة الأولى، لم تكن قضايا المخطط الهيكلي، التراخيص، وتصاريح البناء ضمن الدراسة المنفذة، لكن كان من الواضح للغاية أنها تشكل عائقا رئيسيا أمام التطوير، حيث يتطلب الأمر في الغالب العديد من السنوات أمام أي مطور محتمل من أجل الوصول إلى أرض مناسب.

8- قطاع شؤون أملاك الدولة

ستقوم هذه المجموعة بالإشراف على تنفيذ التوصيات المعدة من قبل البنك الدولي في المرحلة الأولى من البرنامج، ويتضمن البرنامج إعادة هندسة الممارسات الحالية، والتطرق إلى قضايا تكنولوجيا المعلومات، وجعل الخدمات المقدمة من قبل القطاع أكثر مهنية.

9- دعم لجنة تنسيق الأراضي

ويهدف هذا المكون إلى تقديم الدعم إلى لجنة تنسيق الأراضي ومجموعات العمل من أجل تأدية المهام الموكلة إليها، وسيتم إنشاء وحدة تنفيذ المشروع في الكويت لضمان إنهاء جميع المخرجات في الوقت المحدد وبمستوى الجودة المأمول، بالإضافة إلى ذلك ستتلقى مجموعات العمل الدعم من قبل خبراء دوليين يتمتعون بالمهارة في مجال إدارة وتنظيم الأراضي، سياسات الأراضي، إنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات، التخطيط، التقييم، والتدريب.

