42 شهراً لتنفيذ الخطة

مال وأعمال

بينت الدراسة ان الخطة التنفيذية والمخرجات الرئيسة ستمتد فترة البرنامج إلى ثلات سنوات ونصف وسيتم تشكيل مجموعات العمل على مراحل بغرض تجنب إحداث عبء كبير خلال الأشهر الأولى من البرنامج، وستبدأ مجموعة العمل الأولى (الجرد الوطني للأراضي) ومجموعة العمل الثانية (تبسيط وتوحيد الإجراءات) عملها أيضاً في بداية المشروع، وستبدأ مجموعة العمل التاسعة (قطاع شؤون أملاك الدولة) تشكيل مجموعة العمل السادسة (تطوير القدرات) في الشهر الثالث، ومجموعة عملها حالما يتم الإتفاق على البرنامج، وسيتم عمل الرابعة (السياسة الوطنية للأراضي) وستبدأ مجموعة العمل السابعة (التقييم).

