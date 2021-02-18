11.2 مليون دينار موازنة البرنامج

مال وأعمال

ووفق الدراسة الصادرة تبلغ الموازنة الإجمالية التقديرية لتنفيذ هذا البرنامج الذي يمتد ثلاث سنوات ونصف 11,166,940 دولاراً. تمثل تكاليف العمالة فيها 4,088,681 دولاراً، وتمثل تكاليف الإنتقالات حوالي 1?001?268 دولاراً، وتمثل تكاليف العقود الاخرى 3?370?318 دولاراً وتبلغ قيمة المصروفات الاحتياطية 472?925 دولاراً وتمثل التكاليف غير المباشرة 25% من المجموع الكلي للمصروفات اعلاه، يمكن الاطلاع على تفاصيل الموازنة التقديرية للمشروع في المرفق 2، وسيتم تقديم هذه الموازنة التقديرية الاجمالية، مع فواتير مرحلية في ضوء المصروفات الفعلية.

