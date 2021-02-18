الكويت مرشحة لتسييل جزء من أصولها السيادية

مال وأعمال

«الأناضول»: تواجه صناديق الثروة السيادية في دول الخليج تحديات على صعيد تفاقم الالتزامات المالية للموازنات العامة، وارتفاع العجز الى مستويات قياسية، جراء تداعيات جائحة «كورونا» وانخفاض أسعار النفط. ووفق بيانات رسمية، فان الكويت مطالبة بسداد اقساط ديون داخلية وخارجية بقيمة 14 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة، منها 8 مليارات دولار سندات دولية تستحق في مارس 2022. وتزيد التحديات امام الكويت قياسا على دول المنطقة، بسبب الصعوبات التشريعية لاصدار قانون الدين العام المتوقف منذ اكتوبر 2017. وتحتاج الكويت الى تسييل 15 مليار دولار كحد أقصى لتغطية نفقات الميزانية العامة خلال العام المالي المقبل 2021/2022، والذي يبدأ مطلع ابريل وفق تقديرات وكالة «موديز».

