«المتحد»: حملة «لنكن على دراية» تحمي العملاء من الجرائم الإلكترونية

مال وأعمال

اكد البنك الأهلي المتحد أهمية إلقاء الضوء على مكافحة الجرائم الإلكترونية باعتبارها من أهم الموضوعات الحيوية التي تهتم بها الحملة، والتي تمثل أهمية قصوى للقطاع المصرفي في ظل تزايد مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم ويأتي ذلك في إطار دعمه للحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بهدف نشر الثقافة المالية على مستوى مختلف شرائح المجتمع.

وأكدت الرئيس التنفيذي بالوكالة بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي توفير تجربة مصرفية آمنة ومريحة للعملاء يأتي على رأس أولويات القطاع المصرفي في جهوده لضمان الحماية من الجرائم المالية و التصدي لهذا النوع من المخاطر بشكل شامل وفعّال.

وأوضحت الحميضي أن أهم نصيحة لحماية العملاء من مخاطر الجرائم الإلكترونية هي عدم مشاركة بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية مع أي جهة، وأن يكونوا على ثقة من أن البنوك لا تطلب من العملاء بياناتهم الشخصية أو المصرفية أو الكشف عن حساباتهم، عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة، أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو عبر رسائل تطلب تحديث المعلومات البنكية من خلال الدخول الى أحد الروابط الإلكترونية، مع أهمية عدم الانقياد وراء أية مكالمات هاتفية أو رسائل مشبوهة قد تصلهم على رسائل SMS أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالبت الحميضي العملاء بالاحتفاظ بالكلمات السرية الخاصة بهم في مكان آمن وألا يكشفوا عنها لأي طرف آخر، وأن يقوموا بتمزيق فواتيرهم وحساباتهم البنكية وغيرها من الوثائق التي تحتوي على بياناتهم الشخصية قبل التخلص منها.

ودعت الحميضي العملاء إلى التحقق من حساباتهم بشكل منتظم وتحري أي معاملات غير عادية وإبلاغ بنكهم عنها فورا، مؤكدة أن حفاظ العملاء على سرية بياناتهم هو الضمانة الأولى للاحتفاظ بتجربة مصرفية آمنة.

ولفتت الحميضي إلى أن البنك الأهلي المتحد يتمتع بقدرات عالية في مجال أمن المعلومات، ويلتزم بتقييم وإدارة المخاطر الأمنية وإدارة البيانات بما ينعكس على الحفاظ على المكانة الرائدة التي ينفرد بها البنك . كما يحرص البنك على تطوير أنظمة الأمان لديه بما يتلاءم مع تطورات أشكال التهديد الإلكتروني، ونظرا لهذه الجهود، فقد تم إعادة اعتماده البنك أخيراً بالحصول على شهادة المعيار العالمي «آيزو 2013: 27001» ISO/IEC وهي معيار دولي معترف به على نطاق واسع يحدد أفضل الممارسات لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS).

حيث يؤكد هذا الاعتماد التزام البنك بتنفيذ برنامج شامل وواسع لضمان تطبيق جميع ضوابط أمن المعلومات وحماية معلومات العملاء على أكمل وجه، وكذلك التقييم المستمر لجميع المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات لخدمات البنك، إضافة إلى تصميم وتنفيذ مجموعة شاملة وفعالة لضوابط أمن المعلومات التي تطبق على العمليات والتكنولوجيا المستخدمة في البنك والأفراد.

كما حصل البنك الأهلي المتحد على جائزة « أفضل بنك في حماية أمن المعلومات وإدارة عمليات الاحتيال في الكويت لعام 2020 »، وذلك من مجلة غلوبل فاينانس العالمية المرموقة في مؤشر واضح على نجاح البنك في تطبيق أفضل المبادرات الأمنية للمعلومات وأفضل إدارة للاحتيال بفضل ما نملكه من برامج متطورة، وفريق عمل محترف.

وأضافت الحميضي: إن تزويد عملائنا بتجربة مصرفية آمنة قادرة على مواجهة التهديدات الإلكترونية هدف رئيسي لنا، ومع استمرار البنك في توسيع نطاق تواجده الرقمي، تزداد المخاطر المرتبطة بالأعمال الرقمية من حيث حجمها وتعقيدها، ولهذا فإن استمرارنا في تطوير خطوط الدفاع الإلكترونية المتقدمة لحماية أمن أنظمتنا وبالتالي ضمان تمتع عملائنا بتجربة مصرفية آمنة أصبح أكثر أهمية في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى.

وأشادت الحميضي بالجهود المبذولة من بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لإطلاق حملة «لنكن على دراية» والتي تعمل علي زيادة الوعي، وتــعــزيــز الـثـقـافـة الـمـالـيـة المجتمعية، مؤكدة أن البنك الأهلي المتحد يدعم هذه الحملة الهادفة من خلال جميع قنواته إيمانا بأهميتها في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي من جهة، وزيادة وعي العملاء وثقافتهم المالية وحمايتهم ضد أي مخاطر محتملة من جهة أخرى.

