المدلج: 5 أنشطة جديدة في الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، قرارا أضاف بموجبه 5 أنشطة الى دليل الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمولة بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1811 لسنة 2020.

وقالت الوزارة في بيان لها انه وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية لهذا التنوع من الأنشطة سعيا لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 ، فقد اصدر القرار رقم 41 /2021 على إضافة 5 أنشطة وهم:

1. دور عرض سينما السيارات.

2. أعمال البنية التحتية.

3. الأعمال الميكانيكية.

4. تنجيد مقاعد السيارات.

5. بيع زينة واكسسوارات السيارات.

وأشارت إلى انه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام به وتنفيذه كل فيما يخصه.

