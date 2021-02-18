67.2 % تراجع الفائض التجاري الكويتي - الياباني

مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية ان فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع في شهر يناير الماضي بنسبة 67.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ليصل الى 22.8 مليار ين ياباني (215 مليون دولار) بسبب تراجع الصادرات.

وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل ايجابيا اذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.

واضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 58.8 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 35.1 مليار ين ياباني (331 مليون دولار) فيما تراجعت الواردات من اليابان بنسبة 21.7 في المئة لتصل الى 12.4 مليار ين ياباني (116 مليون دولار).

واشارت الوزارة الى ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 42.2 في المئة ليصل الى 367.0 مليار ين ياباني (3.5 مليارات دولار) مع تقلص الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 37.3 في المئة مقارنة بالعام السابق.

