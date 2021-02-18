«الدراسات المصرفية» عقد برنامج «القيادة نحو الأمام»

مال وأعمال

صرح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي، أن المعهد استضاف المحاضر العالمي مارك سانبورن المحاضر الأعلى تصنيفاً كمتحدث رئيس في مجال القيادة، وضمن أعلى 30 مدرباً في قائمة «المدربين العالميين» في مجال القيادة حول العالم، حيث تم عقد برنامج تدريبي عن بُعد بعنوان «القيادة نحو الأمام: ما يجب على القادة فعله الآن»، وذلك يوم 16 فبراير 2021.

شارك في هذا البرنامج نُخبة من العاملين في مؤسسات وهيئات مختلفة مثل: بنك الخليج، وبنك بوبيان، والبنك الأهلي المتحد، وبنك الائتمان، والبنك التجاري الكويتي، وبنك برقان وبنك الكويت الصناعي، ومن شركة ناقلات النفط الكويتية، والشركة الكويتية لنفط الخليج، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت)، ومن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للقوى العاملة، كما شارك في هذا البرنامج نخبة من العاملين في بنك مسقط من سلطنة عُمان. وعدد من المهتمين في مجال القيادة وتطوير المؤسسات.

وأشار الدكتور الرفاعي الى أنه يأتي تنظيم هذا البرنامج في ظل الظروف الصحية الراهنة والتي تشهدها البلاد والعالم بسبب فيروس كورونا – كوفيد-19، استجابةً لطلب معظم عملاء المعهد الذين شاركوا في العديد من البرامج التدريبية التي يعقدها المعهد باستخدام آلية التدريب عن بعد، أو داخل الفصول التدريبية، وضمن خطة المعهد التدريبية لهذا العام، حيث قام بتقديمه أحد أفضل المحاضرين في العالم في مجال القيادة، وتم طرح ومناقشة مواضيع هامة في عالم الادارة والقيادة الحديثة منها: القيادة وأهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها القائد مثل: اعادة التفكير واعادة التركيز واعادة الاختراع، واعادة النشاط، وفرق العمل، حيث تم مناقشة لماذا الحماس وحده لم يعد كافياً؟ وما هو المطلوب عمله لقيادة التغيير، والالتزام، وأهمية وسائل الاتصال، والقلق والاهتمام، ومناقشة الآثار المترتبة على اتخاذ القرارات المختلفة، وكذلك تم مناقشة تحديد ودراسة احتياجات العملاء الآن، وكيفية التحول من تأثير الخبرة لتأثير العاطفة، وكيفية تصميم وتوصيل وبث العواطف الايجابية.

وعُقد هذا البرنامج بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث ستقوم الهيئة بتغطية نسبة من تكاليف المشاركين فيه من القطاع الخاص، وفقاً للنظم واللوائح الخاصة بالهيئة ووفقاً لحالة كل مرشح. على أن يكون قد تم تقديم طلبات المساهمة قبل موعد بدء البرنامج بما لا يقل عن اسبوعين، وذلك وفقاً للشروط والاجراءات الخاصة المعمول بها لدى الهيئة.

والجدير بالذكر أن معهد الدراسات المصرفية عقد هذا العام وفي يوم 8 ديسمبر 2020، حلقة نقاشية عن بُعد مع المحاضر العالمي أدريان جوستيك المصنف # 3 عالمياً في مجال الثقافة المؤسسية، وضمن العشرة الأوائل عالمياً في مجال القيادة، بعنوان «بناء ثقافة الأداء العالي»، حضرها نخبة من العاملين في مجالات مختلفة من القطاع المصرفي، والقطاع النفطي، وقطاع التأمين، وقطاع المحاسبة والتدقيق، وغيرهم من العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص في الكويت.

