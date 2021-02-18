الذهب تحت الضغط

مال وأعمال

واصلت أسعار الذهب الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أسبوعين، إذ تقوض الإقبال على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1793.37 دولاراً للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بالمئة إلى 1788.40 دولاراً. قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير 2020، في حين انتعش مؤشر الدولار بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع. وتتجه أنظار المستثمرين أيضا إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في أواخر يناير، ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين، الذي يستخدم في محولات الحفز في صناعة السيارات، 0.6 بالمئة إلى 1254.37 دولار، ليجري تداوله دون المستوى المرتفع الذي بلغه أول من أمس الثلاثاء عند 1336.5 دولاراً، والذي كان الأعلى منذ سبتمبر أيلول 2014. وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2381.14 دولاراً، بينما ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.29 دولاراً.