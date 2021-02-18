«بيتك»: «التمييز» أرست مبدأ جديداً بجواز المعارضة في الرسوم القضائية

مال وأعمال

قال بيت التمويل الكويتي إنه اقام الدعوى رقم 523/2018 تجاري مدني كلي حكومة بموجب صحيفة على مدير ادارة الرسوم القضائية بصفته بطلب الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بالغاء امر تقدير الرسوم المتظلم منه الصادر في الدعويين رقما 3183/2010، 1870/2012 تجاري مدني كلي تأسيساً على ان المدعى عليه بصفته استصدر ضده امر تقدير الرسوم بمبلغ 7650 دينارا، كرسوم مستحقة عن الدعويين سالفتي البيان، على الرغم من ان الدعوى الأولى مقامة ضده، وصدر حكم برفضها فيكون الملتزم بالرسوم فيها رافعها، علاوة على ان الحكم لم يلزمه بمصروفاتها، وأن الدعوى الثانية، قضى فيها ببطلان الحجز التنفيذي، واعتباره كأن لم يكن وهي من الدعاوى غير المقدرة القيمة، ومن ثم لا يستحق عنها سوى رسم ثابت فقط مقداره خمسة دنانير، وليس رسما نسبيا، ومن ثم فقد اقام الدعاوى.

حكمت المحكمة بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1334 لسنة 2018 تجاري مدني حكومة، وبتاريخ 27/6/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.

وأفاد المستشار احمد محروس حسين «المستشار القانوني لبيت التمويل الكويتي» الذي اعد صحيفة الطعن ان بيت التمويل الكويتي طعن على هذا الحكم الاستئنافي بالتمييز المشار اليه ناعياً على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك قال ان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون على ما ذهب اليه من اعتبار المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي قدره المطعون ضده بصفته، فكان يتعين اقامتها اما امام مندوب الاعلان عند اعلانه بالأمر، أو بتقرير في ادارة كتاب المحكمة، وليس بموجب صحيفة ووفقاً للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، في حين ان الأصل هو رفع هذا التظلم بصحيفة تودع قلم الكتاب باعتباره الأصل العام في رفع الدعاوى، وأن طريقي التظلم المنصوص عليهما في المادة 123 مرافعات كان بغرض تبسيط الاجراءات والتيسير على المتقاضين، وأن سلوك هذا الطريق الاستثنائي لا يمنعه من التظلم بطريق الدعوى، فتكون دعواه قد تم رفعها طبقاً لصحيح القانون، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

فقضت محكمة التمييز بأن هذا النعي في محله ذلك ان نص المادة 45 من قانون المرافعات اعتبر ان الأصل في رفع الدعاوى ان تكون بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة وأن مفاد النص في المادة 123 من ذات القانون ان المشرع ارتأى ان يكون رفع المعارضة في الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية اما بتظلم امام مندوب الاعلان عند اعلانه بالأمر، واما بتقرير في ادارة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم وأن سلوك هذا الطريق الاستثنائي كان بغرض تبسيط الاجراءات والتيسير على المتقاضين، ومن ثم فانه لا يعدو أن يكون رخصة لا تمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق المنصوص عليه في المادة 45 مرافعات باعتباره الأصل في رفع الدعاوى والطعون، فانه بناءً على ذلك يستوي رفع التظلم في امر تقدير الرسوم القضائية بالمعارضة فيه امام مندوب الاعلان عند اعلان امر التقدير أو بتقرير في ادارة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة خاصة ولم ينص القانون على البطلان جزاء على عدم اتباع الطريق الاستثنائي».

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً إلى ان الطاعن قد اقام تظلمه من الأمر الصادر بتقدير الرسوم منازعاً في التقدير بموجب صحيفة اودعت ادارة كتاب المحكمة وليس امام مندوب اعلان الأمر أو بتقرير في ادارة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم، ما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى فانه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن.

