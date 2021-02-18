«الأهلي» يعزز من أهمية التثقيف المالي

مال وأعمال

شدد البنك الأهلي الكويتي على دعمه وتأييده لحملة «لنكن على دراية» التي تم اطلاقها أخيراً من قبل بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، بهدف تعزيز الوعي المالي بين جميع شرائح المجتمع. وتوجه هذه الحملة المؤسسات المالية لتعزيز جهود مسؤوليتها الاجتماعية نحو توعية العملاء بحقوقهم في جميع العمليات المصرفية. وتتضمن الحملة معلومات اساسية عن الخدمات والممارسات المصرفية ذات الصلة، مثل آلية تقديم الشكاوى، والبطاقات المصرفية، ومكافحة عمليات الغش والاحتيال، وتقديم المشورة بشأن بروتوكولات الأمن السيبراني، بالاضافة إلى ارشادات مهمة بشأن القروض وعمليات الاقتراض.

وقد اكد، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الكويت لؤي مقامس دعم البنك الأهلي الكويتي لرؤية ومبادرات بنك الكويت المركزي، بالاضافة إلى التزامه برفع الوعي المالي في المجتمع، وعلَّق على هذه الحملة بالقول: «لقد تمت تغطية العديد من المواضيع الرئيسة منذ بداية هذه الحملة المهمة. ولاشك ان تطبيق افضل الممارسات المالية والمعايير الأمنية من شأنه ان يؤدي إلى المزيد من الثقة في التعامل مع الجهاز المصرفي. كما ان وجود بيئة آمنة لتنفيذ المعاملات الشخصية ستؤدي إلى مناخ مالي افضل بشكل عام، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة وترقية ترتيبها في المعايير العالمية الرئيسة بالنسبة لمحو الأمية المالية والشمول المالي، والوصول إلى رؤى متقدمة في هذا الشأن.

وأضاف: «ان التطور في نمط وأسلوب الحياة الرقمي بات واضحا في جميع مناحي الحياة وأضحى يؤثر على الجميع، ولا سيما قطاع التمويل. وعلى قدر سرعة عملاء البنوك في اعتماد وتبني اساليب جديدة ومتقدمة للخدمات المصرفية، فاننا نرغب ايضاً في التأكد من تزويدهم بالمعلومات الصحيحة والموثقة لزيادة خبراتهم وحماية مواردهم. وحملة «لنكن على دراية» هي مبادرة ذات رؤية واضحة، ونأمل ان يستفيد عملاؤنا - وكل مقيم في الكويت - من هذه المنصة للتعرف على حقوقهم ومسؤولياتهم».

تجدر الاشارة إلى انه منذ بداية الأزمة العالمية ساعد بنك الكويت المركزي، بدعم من اتحاد مصارف الكويت، في التخفيف من الأثر الاقتصادي على الكويت. وهذه المبادرة الأخيرة تضيف المزيد من القيمة إلى سجل بنك الكويت المركزي في ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في الكويت.

