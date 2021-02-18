«Ooredoo» تترك بصمتها في معرض ومؤتمر «كويتك» الافتراضي 2021

مال وأعمال

شاركت «Ooredoo» للاتصالات، في معرض ومؤتمر «كويتك» الافتراضي 2021 حيث كانت الراعي الاستراتيجي للمعرض الذي استمر لمدة يومين ابتداءً من اول امس الثلاثاء.

كان معرض ومؤتمر كويتك الافتراضي 2021 بمثابة بوابة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد ضم العديد من المشاركين من مختلف القطاعات الحكومية والشركات المحلية والدولية الرائدة، بالاضافة إلى اكثر من 50 متحدثاً رسمياً. ومن اهم المواضيع الرئيسة التي تم تسليط الضوء عليها خلال المعرض هذا العام احدث الأجهزة الذكية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات الاستهلاكية التي تهدف إلى تسهيل حياة الأفراد.

كما ناقش المعرض جهود الجهات الحكومية المحلية لجعل الكويت مركزاً اقليمياً رائداً ماليا وتجاريا وثقافيا ومؤسسيا وذلك بحسب خطة التنمية «كويت جديدة» لعام 2035.

وفي ضوء ذلك، صرح مدير ادارة الشبكات والراديو - قطاع التكنولوجيا في «Ooredoo» الكويت، عيسى حيدر قائلاً: «نسخر جميع امكاناتنا في شركة «Ooredoo» وذلك في اطار سعينا الدائم لدفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات الرقمية لرفع جودة حياة الأفراد. فقد كانت رعايتنا ومشاركتنا في معرض ومؤتمر كويتك الافتراضي 2021 فرصة لنا لوضع بصمتنا في المعرض من خلال استعراض احدث الخدمات والتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي».

