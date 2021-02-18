الكويت تعتزم توقيع اتفاقات توريد النفط لـ 9 أشهر فقط

مال وأعمال

ذكرت مصادر ان الكويت تعتزم توقيع اتفاقات توريد النفط لتسعة اشهر فقط مع بعض شركات التكرير الآسيوية للعام 2021-2022، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت المصادر ان الكويت تتوقع بدء مصفاة الزور البالغة طاقتها 615 ألف برميل يوميا العمل بحلول نهاية 2021 أو اوائل 2022. ومن ناحية اخرى تراجع برميل النفط الكويتي وذلك بعد ان سجل انخفاضاً بواقع 15 سنتاً ليصل إلى 63 دولاراً، مقابل 63.15 دولارا للبرميل اول امس الاثنين، وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالمياً، ارتفعت اسعار النفط بدعم تراجع الامدادات في الولايات المتحدة الأميركية جراء موجة الطقس البارد التي اضرت بالمعروض.

وذكر تقرير ان انتاج النفط الأميركي تراجع بأكثر من مليوني برميل يومياً، بفعل موجة الطقس البارد التي ضربت ولايات رئيسة لانتاج الخام ابرزها تكساس؛ ما اثر سلباً على الامدادات خاصة في حوض «بيرميان».

كما واصل النفط استفادته من عمليات توزيع اللقاحات ضد فيروس «كورونا»، حيث اقرت منظمة الصحة العالمية الاستخدام الطارئ للقاح شركة «أسترازينيكا».

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ابريل بنسبة 1.5 في المئة أو 92 سنتاً مسجلاً 63.35 دولارا للبرميل عند التسوية.

كما ارتفع سعر عقود خام نايمكس الأميركي تسليم مارس بنحو 1 في المئة أو 58 سنتاً ليسجل 60.05 دولارا للبرميل، وهو المستوى الأعلى منذ يناير 2020.

وسجل سعر عقود الغاز الطبيعي تسليم شهر مارس ارتفاعاً بنسبة 7.5 في المئة أو 22 سنتاً ليصل إلى 3.129 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو اعلى مستوى لعقد الشهر المُقبل منذ بداية نوفمبر الماضي.

