70 % هبوطاً في أعداد المسافرين الدوليين

مال وأعمال

قالت وزارة النقل الأميركية ان أعداد الركاب الذين نقلتهم شركات الطيران الأميركية هبطت 60.1 % في 2020 مع تدمير جائحة «كوفيد- 19» الطلب على السفر جوا.

وأضافت الوزارة أن السفر الجوي هبط 62 % في ديسمبر، بزيادة طفيفة عن الانخفاض المسجل في نوفمبر. وعلى مدار العام 2020 بكامله، انخفضت أعداد المسافرين على الرحلات الجوية المحلية في الولايات المتحدة 58.7 % في حين هبطت أعداد المسافرين على الرحلات الدولية 70.4 %مع قيام دول كثيرة بفرض قيود كبيرة على السفر. وتقول شركات طيران أميركية ان الطلب على السفر الجوي ظل منخفضا بأكثر من 60 % حتى أوائل فبراير.

