«زين» أفضل مُشغِّل اتصالات في الكويت للعام 2020

مال وأعمال

منحت مؤسسة «سير?س هيرو» شركة زين الكويت المركز الأول على مستوى قطاع الاتصالات المتنقلة في الكويت للمرة التاسعة في فئة «أفضل مشغل اتصالات» عن العام الماضي 2020، وذلك على هامش الحفل الافتراضي الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي للتقيد بالاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن حصولها على هذه الجائزة المرموقة للمرة التاسعة جاء ليعكس المركز الريادي الذي تتمتع به على مستوى قطاعات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في السوق الكويتي، ولتسليط الضوء على تميزها في التفوق على توقعات عملائها بالشكل الذي يرضي طموحاتهم ورغباتهم، وسعيها المستمر في تعزيز حزمة خدماتها وحلولها المبتكرة وعروضها التنافسية لخدمة قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت، والتي أحرزت فيها تقدما كبيرا على مستوى التحول الرقمي.

ومنحت لجنة التحكيم زين المركز الأول في فئة قطاع الاتصالات لنجاحها في تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء عن جودة وكفاءة الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها، لتتصدر قائمة الشركات المتنافسة، وهو الأمر الذي تعتبره الشركة بمثابة شهادة تقدير خاصة تثبت مدى التزامها وحرصها على مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها.

وأكدت زين أن حصولها على هذه الجائزة – والتي حصدتها اعتمادا على أصوات العملاء والمستهلكين – يعكس مدى حرصها على تعزيز ريادتها في السوق الكويتي، وخاصة أنه قد تم تقييمها على أساس ما تقدمه من جودة الخدمات وما تتمتع به من الريادة والامتياز في خدمة العملاء، وبناء على ثقة عملائها بجودة خدماتها، وذلك اعتمادا على نتائج تصويت المستهلكين في الكويت.

وفي أواخر العام الماضي، حصدت زين جائزة «أسرع انترنت منزلي في الكويت» عن الربعين الأول والثاني من العام 2020 منOokla Speedtest، الشركة الرائدة عالميا والأكثر شفافية في تطبيقات اختبار وتحليل سرعات شبكات الانترنت حول العالم، وهي الجائزة التي عكست جهودها في تقديم شبكة 5G الأكبر والأقوى في الكويت، وذلك منذ تفردها في شهر يونيو 2019 باطلاقها التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس كأول شركة تطرح هذه التقنية المتطورة في الخليج عبر السوق الكويتية وبتغطية شاملة لكافة مناطق البلاد، حيث نجحت في تصميم وبناء أول شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس مع توفير بنية تحتية وفق أفضل المعايير الدولية، مما شكل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة.

وقامت مؤسسة «سير?س هيرو» بتصميم آلية فريدة من نوعها لجمع تقييمات العملاء بما يتعلق بمعايير الخدمة، والتي تتميز بقوتها الاحصائية بالنسبة لحجم العينة، وتمثيلها للشريحة السكانية ودقتها، حيث يعكس المؤشر رأي العملاء بشكل دوري سنوي اعتمادا على العديد من العوامل مثل حجم العينة الاحصائية، وأبعاد الخدمة المقاسة، وغيرها الكثير.

