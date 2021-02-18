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مال وأعمال

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«جي إف إتش»: 2.4 مليار دولار إجمالي السيولة لدى المجموعة


قال سوريا هاريهاران رئيس الرقابة المالية في مجموعة «جي اف اتش المالية»، ان اجمالي السيولة لدى المجموعة يبلغ 2.4 مليار دولار (8.8 مليارات درهم).
وأضاف سوريا هاريهاران في بيان صادر عن «جي اف اتش»، أن المجموعة تهدف لاستخدام هذه السيولة لدعم عمليات الخزينة والنمو والتوسع من خلال الاستحواذ.
وأكد أن المجموعة مازالت تحقق معدلات سيولة عالية، وأن محفظتي الاستثمار والخزينة مازالتا تحتفظان بوضعهما القوي، موضحا أن المجموعة تتطلع الى تحقيق النمو خلال الأعوام المقبلة تماشيا مع استراتيجيتها.
ومن ناحية اخرى أوضحت مجموعة GFH المالية المدرجة ببورصات البحرين والكويت ودبي أن قرارها بالغاء اتفاقية صانع السوق غير مرتبط بتوزيع أسهم منحة على المساهمين، مؤكدة أن القرارين منفصلان وسيتم المضي في اجراءات تنفيذهما بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الريس قد ذكر في مقابلة خاصة لـ CNBC عربية أن قرار الغاء اتفاقية صنع السوق يعتبر جزءا من قرار توزيع الأرباح على المساهمين.
الجدير بالذكر أن GFH قررت بتاريخ 16 فبراير الحالي الغاء اتفاقية صنع السوق و الغاء أسهم خزينة بنحو 94 مليون سهم.


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