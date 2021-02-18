يلدرم مديراً عاماً جديداً لـ «طلبات» الكويت

مال وأعمال

أعلنت «طلبات»؛ شركة التجارة السريعة وتوصيل الطعام كويتية المنشأ، عن تعيين محمد يلدرم مديرا عاما لـفرع «طلبات» الكويت خلفا للمدير الحالي، عزان الزواوي الذي سيعهد به الى منصب اقليمي ليكون مسؤولا عن عمليات خدمة «طلبات مارت»؛ سوق التجارة السريعة على المنصة.

وقالت شركة «طلبات» في بيان صحافي ان يلدرم ينضم اليوم بخبرته الطويلة ومعرفته الواسعة الى فريق «طلبات» الكويت والذي قاد بنجاح كلا من فريق الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان كمدير عام،موضحة أنه حظى خلال الفترة السابقة بسمعة طيبة حول شغفه واهتمامه الشديد بالشركاء والسائقين وتجربة المستخدم، كما له تاريخ مشرف في تطوير وتحسين الكفاءة التشغيلية على العديد من المستويات. مؤكدة أن الشركة تثق في خبرته لاستكمال مسيرة عزان الزواوي وقيادة السوق الكويتية، التي احتضنت الشركة في بدايتها، خلال هذا العام 2021.

وقال محمد يلدرم انه خلال أوقات الجائحة، كان لزاما علينا أن نتطور ونتأقلم للتعايش مع الأوضاع الجديدة التي شملت اجراءات حظر التجول والحجر المنزلي في أنحاء عديدة من الدولة، والتي كانت تهدف لضمان سلامة الجميع والحفاظ عليهم آمنين في منازلهم. في ظل هذه الظروف، واجهنا الكثير من التحديات في عمليات النقل والامداد وتوصيل الطلبات، والتي فرضت علينا في بعض الأوقات أن تتأثر تجربة العملاء والشركاء التي نسعى جاهدين لتكون أفضل ما يمكن».

هذا وسيواصل عزان الزواوي دعمه لفريق «طلبات» الكويت أثناء انتقاله الى دوره الاقليمي حيث يكون مسؤولا عن نمو خدمة التجارة السريعة «طلبات مارت» في أرجاء الاقليم، وقال في كلمة له: «أود أن أعبر عن تقديري لجميع أطراف نظامنا التكاملي هنا في «طلبات» الكويت، بداية من عملائنا، وانتقالا الى شركائنا من أصحاب المطاعم وسائقينا وموظفينا، والى الحكومة الكويتية. هذا العام كان تحديا خالصا لنا جميعا في ظل ما مررنا به من جائحة «كورونا» العالمية، ورغم ذلك، كنت محظوظا لأكون على رأس شركة ساعدت الكثير من العائلات على البقاء آمنين في منازلهم باعتمادهم على «طلبات» لاستكمال معيشتهم على نحو طبيعي».

وفي كلمة أخيرة لمحمد يلدرم، فقد أعرب عن ايمانه بأن اليد الكويتية الماهرة هي ركيزةٌ أساسية لا غنى عنها في نمو الشركة وازدهارها.

«نحن سنتوسع وسنطلق العديد من الوظائف بحثا عن أفضل المهارات الكويتية لمساعدتنا في استكمال مسيرة النجاح التي بدأت من نفس المكان عام 2004».

وبالاضافة الى دور محمد يلدرم الرئيس والذي سيعمل من خلاله على تطوير وتحسين الكفاءة التشغيلية في السوق الكويتية، فانه سيظل مسؤولا عن خطط التوسع الدولي لشركة «طلبات».

