«كميفك» أوصت بإطفاء الخسائر المتراكمة

مال وأعمال

أوصى مجلس ادارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) في اجتماعه، باطفاء الخسائر المتراكمة وتخفيض رأسمال الشركة. وقالت «كميفك» في بيان للبورصة إن المجلس أوصى باطفاء الخسائر المتراكمة وتوزيع مبلغ نقدي طبقا لاجراءات التخفيض المقترحة. وقد قام مجلس ادارة الشركة باقتراح الجدول الزمني الخاص بتاريخ الاستحقاق والتوزيع الخاص بذلك للعرض على الجمعية العمومية. وأوضحت «كميفك» أن القرار السابق لا يوجد له أثر على المركز المالي للشركة في الوقت الحالي لحين اعتماد التعديلات والتغيرات من الجمعية العمومية العادية وغير العادية.