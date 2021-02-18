السوق السعودي لأعلى مستوى في 20 شهراً

مال وأعمال

صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي»، للجلسة التاسعة على التوالي، ليحوم عند أعلى مستوى في 20 شهرا فوق مستويات 9 آلاف نقطة. وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، تدعمت سوق السعودية من صعود أسعار النفط، بينما عانت أسواق الخليج من انخفاضات وتراجعات طفيفة للمؤشرات. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعا 0.22% ليكسب 20.18 نقطة ويقفل عند مستوى 9101.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.7 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 480 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.